Los gimnasios coparon veredas y calles, aunque todavía perdura el malestar Locales 14 de mayo de 2021 Redacción Por El Municipio informó, tal como anticipó LA OPINION en su edición de ayer, que gimnasios, clubes, canchas de fútbol 5 e iglesias, pueden desarrollar sus actividades en espacios abiertos. Pero no todos los gimnasios reabrieron sus puertas. El descontento sigue y preparan una protesta para mañana.

FOTO GIMNASIO MAS FIERROS AL PATIO. Gimnasio MAS, en la esquina de Las Heras y San Lorenzo, sacó sus aparatos y equipos al patio ubicado en el frente del local.

"Al mal tiempo (por pandemia), buena cara. Hay que ponerle onda porque sino..." dijo un profesor de Educación Física en redes sociales en la reapertura del gimnasio en el que trabaja, con la labor adicional de sacar del interior del establecimiento bancas, pesas, bicicletas y otros equipos. Al mismo tiempo, debió definir burbujas con no más de 10 personas tal como se acordó durante una extensa reunión el miércoles al mediodía en el Municipio de la cual este Diario informó en detalle en su edición de ayer.

Con la ventaja de contar con un patio en el acceso al gimnasio, MAS Actividades Físicas que funciona en la esquina de Las Heras y San Lorenzo concretó la reapertura. Si bien ya se había acostumbrado a utilizar ese espacio desde hace tiempo, ahora debió aprovecharlo aún más para separar los alumnos y las burbujas.

Run, un gimnasio que funciona en un amplio edificio de calle Marchini, logró el aval para sacar todas sus máquinas a la vereda y también a la colectora. Los videos compartidos en redes sociales mostraron un gimnasio al aire libre distinto y hasta "copado" como calificaron en un mensaje, aunque representa un enorme esfuerzo sacar y volver a entrar el equipamiento. La misma escena se pudo observar un gimnasio de avenida Mitre, que extendió sus dominios por toda la vereda.

En cambio, hubo otros establecimientos que no tienen la solución a mano, como sucede con el céntrico Sólido Gym de calle Lavalle al 180. "Desde mañana la Municipalidad habilita solo las actividades al aire libre. Por lo tanto nosotros seguimos cerrados" es el escueto mensaje en redes sociales. Es que el edificio no tiene patio y la vereda céntrica muestra una elevada circulación peatonal que hace imposible cualquier actividad física. Le ofrecen la cercana Plaza 25 de Mayo, pero exige un enorme desafío en el traslado de pesas y otros materiales.

El decreto del Gobierno provincial del sábado pasado suspendió toda actividad en clubes, gimnasios y establecimientos afines. El sector, en Rafaela, impulsó una rebelión y desafiaron la medida abriendo las puertas el lunes y martes, cuando se movilizaron a la Plaza 25 de Mayo frente al Municipio. Sin embargo, a partir de las presiones y la decisión municipal de adherir al decreto provincial no dejó margen para desobedecer.

Con la reunión del miércoles se logró una flexibilización de las restricciones mientras se continúa cuestionando a la Provincia por una decisión, que según entienden los gimnasios, no está basada en cuestiones estrictamente epidemiológicas. Argumentan que la tasa de contagios en los centros de entrenamiento privados es muy baja.

Como el malestar continúa, los Gimnasios Unidos de Rafaela programaron para este sábado a partir de las 14 hs en la Plaza 25 de Mayo clases de gimnasia (zumba, aerobox, funcional) y testimonios de deportistas y profesionales de la salud. Gimnasios y otros establecimientos consideran que son parte de la solución y no del problema en la lucha contra el Covid.

En tanto, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, señaló ayer "los gimnasios que no dispongan lugares al aire libre podrán utilizar el público, tanto veredas como espacios verdes, para poder cumplir con sus actividades" al referirse a la nueva disposición anunciada por el gobierno provincial y luego de la reunión del miércoles entre el intendente Luis Castellano y representantes del Gimnasios Unidos de Rafaela.

A partir de esas instancias "se diagramó esta nueva posibilidad de hacerlo al aire libre. Generamos un equilibrio entre la parte sanitaria, que se encuentra en una situación compleja, y cada una de estas actividades para que pueda continuar trabajando” explicó Podio.

Con respecto a los clubes, el funcionario indicó que “se autoriza a la actividad al aire libre. Por eso, cada uno de ellos podrá realizar deporte de manera individual, sin contacto y sin compartir elementos. Se aplicarán burbujas de hasta 10 personas con la participación de un profesor o profesora”.

"En cuanto a las canchas de fútbol 5, podrán hacer la actividad de entrenamiento individual, sin contacto entre deportistas, estilo pretemporada, siempre al aire libre y sin la posibilidad de jugar partidos entre ellos”; expresó.

Finalmente, los representantes de iglesias católicas y evangelista podrán llevar adelante sus celebraciones religiosas al aire libre, en espacios públicos o privados considerando las medidas sanitarias vigentes, en "burbujas" y respetando el distanciamiento social.