El CUR abrió un nuevo año académico que está atravesado por la virtualidad

El acto se desarrolló vía Zoom este jueves 13 de mayo, a partir de las 19. Estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación Mariana Andereggen y el presidente del CUR Ignacio López, e incluyó una serie de charlas orientadas a reflexionar sobre la vida universitaria y las transformaciones operadas en la misma a partir de esta nueva realidad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL APERTURA. El intendente Luis Castellano, el director del ITEC y presidente del CUR, Ignacio López y la secretaria de Educación del Municipio, Mariana Andereggen.

El Consejo Universitario de Rafaela (CUR) inauguró formalmente un nuevo año académico, atravesado nuevamente por la virtualidad como consecuencia de la pandemia. El encuentro, que congregó a autoridades y estudiantes de las casas de altos estudios que funcionan en la ciudad, estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y el presidente del CUR Ignacio López, quien además es Director Ejecutivo de Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC).

Además, participó el resto de las autoridades de las instituciones que integran el CUR: la directora del Instituto del Profesorado Nº 5, Laura Culzoni; el decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Oscar David; el rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa; el representante de la Extensión Áulica en Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Daniel Henzenn; el secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Germán Bürcher y por el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Yamila Gagliardo. También se sumaron colaboradores de Extensión Universitaria, Áreas Académicas y Secretaría de Educación.



MÁS DE DIEZ AÑOS DEL CUR

El presidente del CUR, Ignacio López, abrió el encuentro agradeciendo al municipio “por brindar el espacio y el equipo de trabajo”. Y destacó: “Es un honor para el ITEC poder presidir el CUR este año. Este es un espacio de diálogo, consenso, planificación y acción conjunta entre las instituciones académicas de la ciudad y la Secretaría de Educación, que lleva más de diez años. Desde el CUR planificamos acciones colaborativas donde podamos optimizar los recursos disponibles en función de una visión, que es la de Rafaela Ciudad Universitaria”.

En relación a la situación actual, López expresó: “Priorizamos la salud y por eso nos hemos abocado a cumplir con las normativas vigentes en cada situación. Ya son 424 días que llevamos de no presencialidad, 14 meses durante los cuales nos hemos convencido de que la presencialidad es irreemplazable y de que la educación superior es esencial, fundamental y no puede interrumpirse. En la virtualidad encontramos la mejor alternativa posible para darle continuidad a las clases. Sabemos que llegó para quedarse, porque tiene sus ventajas y será un excelente complemento cuando podamos volver a las aulas”.

Hizo especial hincapié en el gran trabajo de las y los docentes durante el año, así como del personal no docente, por el servicio continúo. Sobre el final realizó un reconocimiento a tres directivos del CUR por su trayectoria: “Oscar David, Edgardo Allochis y Germán Bürcher, por sus más de 10 años de servicio voluntario al CUR y a la educación de la ciudad”.



“EN LAS UNIVERSIDADES ESTÁ

EL FUTURO DE LA CIUDAD”

A continuación, el Intendente Luis Castellano realizó “un reconocimiento enorme a cada uno de los directivos y directivas de los Institutos y Universidades de Rafaela: haber mantenido el esquema universitario en pie es un enorme logro de la ciudad y de cada una de las casas de estudio. También quiero agradecerles a los alumnos y a las familias que, de una u otra manera y con estas nuevas formas de estudiar, están bancando la situación, porque todos queremos la presencialidad y es lo más hermoso que podemos vivir en la vida universitaria. Vamos hacia eso”.

El primer mandatario explicó que, “como Municipio y ciudad, tenemos un plan de crecimiento de desarrollo apuntado al cumpleaños número 150 de Rafaela. Tenemos pautados ejes de trabajo porque somos una ciudad en acción. El año pasado cuando llegó la pandemia nos decidimos e hicimos la Expo Carreras virtual, que fue un desafío enorme, pero lo hicimos porque está en nuestro ADN accionar. Casi el 48% de quienes habitamos la ciudad tiene menos de 30 años, somos una ciudad joven, que mira hacia el futuro. Por eso pensamos en la ciudad del futuro”.

“Pensar en el futuro -continuó Castellano- implica pensar fundamentalmente en 5 ciudades: la ciudad metropolitana, que crece junto nuestros pueblos cercanos; la ciudad innovadora, que piensa de una manera distinta, desde nuevas formas de comunicación y eficiencia; la ciudad de oportunidades, donde todos tengamos las oportunidades de estudiar, trabajar, y estemos todas y todos incluidos en la conectividad, que cada uno pueda tener los derechos de usa esta ciudad; la ciudad sustentable, con sus ciclovías, sus espacios verdes, el reciclado de sus residuos y la economía verde y la otra, la ciudad universitaria”.

“Esas 5 ciudades que tenemos encaminadas y vienen andado, fueron interrumpidas por la pandemia, que las cortó de forma oblicua. A todos esos ejes de planificación los cercenó la pandemia y tuvimos que ingeniárnosla para que, en esta nueva normalidad, podamos seguir trabajando en esas 5 ciudades. Esto que estamos haciendo hoy y que es parte de la construcción de la Rafaela Universitaria, es parte de esa herida que nos trazó la pandemia en el medio de nuestra planificación, pero también de seguir, porque la vamos a seguir bancando junto a ustedes, junto a los más de 6000 estudiantes universitarios que tenemos, y los 2100 alumnos y alumnas que ingresan este año, convencidos y convencidas como estamos de que la potencia está ahí y de que ese es el futuro de la ciudad”, concluyó el Intendente.



”EL ESTADO LOCAL Y LAS UNIVERSIDADES DECIMOS PRESENTE”

A su turno, la Secretaria de Educación, sostuvo que “siempre aprovechamos estas actividades para generar instancias reflexivas de cara al inicio del año, y hoy elegimos poner el foco en la situación actual, que encuentra nuestra vida actual mediada por tecnología”.

Para tal fin, se llevó a cabo la charla "Cómo ser un estudiante remoto y no ser muteado en el intento", enfocada en los desafíos que presenta el aprendizaje virtual. Estuvo cargo de la docente Noelia Rodríguez (UCSE DAR); y de los docentes Juan Ignacio Ruggia (UNRAF) y Marcelo Sánchez (UNRaf, UTN y UCES), quienes abordaron mitos y verdades de la vida universitaria, los grandes cambios que se vivieron en las formas, tiempos y métodos de estudio, así como lo que implica el ingreso a la Universidad, desde el punto de vista emocional, destacando que “no están solos, la vida universitaria, se transita siempre con otros y con otras”.

Sobre el final, Mariana Andereggen hizo hincapié en que “intentamos tirar algunas estrategias concretas sobre cómo atravesar estos primeros años en la Universidad y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que representan un desafío grande para todos. Pero acá estamos dispuestos y dispuestas a hacer el esfuerzo para que tantos estudiantes que confían en las universidades de la ciudad, puedan sostener sus trayectorias, con sus ritmos, con sus propias realidades, pero siempre contando con las universidades y el estado local, que dicen presentes para ayudar y acompaña, de manera conjunta, al buen desarrollo de este año académico”.