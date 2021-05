La inflación no cede y fue del 4,1% en abril Nacionales 14 de mayo de 2021 Redacción Por Acumula 17,6% en el primer cuatrimestre y 46,3% en los últimos doce meses.

INFOGRAFIA INDEC

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La inflación fue del 4,1% en abril y acumuló 17,6% en el primer cuatrimestre del año, impulsada por fuertes subas en indumentaria, transporte y alimentos, informó hoy el INDEC. En los últimos doce meses, el costo de vida fue del 46,3%, de acuerdo con los datos oficiales.

La suba del primer cuatrimestre fue la más alta en cinco años, tras el 16,2% que había mostrado en 2016 para el mismo período. Si se proyectan los datos del primer cuatrimestre a todo el año, la inflación rozaría el 53%, más del doble de lo proyectado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para el 2021, que es del 29%.

Igual, en Economía sostienen que la inflación se irá desacelerando en los próximos meses y confían en poder reducir esa perspectiva. Y destacaron que se registró una "desaceleración con respecto a marzo, que había sido del 4,8%".

Los mayores aumentos correspondieron a prendas de vestir, con el 6%, y transporte, 5,7%. También siguió siendo alto el incremento en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que se ubicó por encima del nivel general, con 4,3%.

En transporte hubo alzas en adquisición de vehículos, combustibles y taxi, que fueron parcialmente compensadas por bajas en precios de pasajes aéreos. También influyó en esa suba el incremento del transporte en subterráneo, según indicó el INDEC.

El rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó 4,3%; el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,5%; y el de Salud, 3,7%. El alza de precios en la división Restaurantes y hoteles llegó al 3,9%, en Bienes y Servicios varios al 3,6% y en Bebidas no Alcohólicas y tabaco al 3,6%. El rubro Educación registró un alza del 2,5%, Recreación y cultura, 1,5%; y Comunicación, 0,5%; y fueron los de menor variación en abril, a nivel nacional, y en la mayoría de las regiones.

En el alza de los alimentos incidieron principalmente las subas en leche, productos lácteos, huevos, aceites, grasas y manteca, infusiones como café, té, yerba y cacao, el pan y cereales y carnes y derivados. Las subas más moderadas se registraron en productos estacionales como frutas, verduras, tubérculos y legumbres.

El Ministerio de Economía resaltó la desaceleración al 4,3% en alimentos (había sido 4,6% en marzo), prendas de vestir y calzado al 6% (10,8%), educación al 2,5% (25%) y recreación y cultura al 1,5% mensual (5,3%).

En el análisis por categoría, el mayor aumento del mes se dio en el denominado componente Núcleo -bienes y servicios no afectados por componentes estacionales-, que aumentó 4,6% mensual (tras una suba de 4,5% en marzo).

Economía destacó que los precios regulados redujeron su suba hasta 3,5%, con aumento en combustibles, electricidad, prepagas, subte y taxis, según explicó el Palacio de Hacienda. Los productos estacionales desaceleraron hasta 2,2% mensual, cuando en marzo habían subido 7,2%, por bajas en frutas y verduras y un menor incremento de la indumentaria, destacó el Palacio de Hacienda.