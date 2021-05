Partido inédito, este jueves en el Monumental Deportes 13 de mayo de 2021 Redacción Por Atlético de Rafaela enfrentará por primera vez en su historial a Tristán Suárez. Otta no confirmó el equipo pero repetiría el que viene de jugar ante Ferro en Caballito. Comienza 21.10hs y se podrá seguir por TyC Sports.

FOTO PRENSA ATLÉTICO POR LA RECUPERACION. / La Crema intentará reencontrarse con la victoria tras el traspié sufrido en Caballito ante Ferro.

Atlético de Rafaela viene de tener su mejor producción futbolística de la temporada en su visita a Ferro. El resultado no lo acompañó, perdió 1 a 0, y así cortó una racha de tres victorias seguidas y cuatro empates. Hoy, cuando reciba a Tristán Suárez buscará volver a obtener un resultado positivo que lo siga colocando en los puestos de arriba de la zona B de la Primera Nacional.

La ‘Crema’ y el ‘Lechero’ se enfrentarán por primera vez en el profesionalismo y será este jueves, abriendo la fecha 10. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Alberdi, contará con el arbitraje de Fabricio Llobet y se podrá seguir por la señal de TyC Sports, como así también por TyC Sports Play.

Walter Otta no confirmó la alineación titular pero se espera que repita el 11 que viene de jugar en Caballito. La actuación, a pesar de no haber podido sumar, dejó conformes al cuerpo técnico y se pudieron ver rendimientos individuales altos, acompañado de buenas asociaciones en lo colectivo. Soloa y Giménez continúan recuperándose de diferentes lesiones, Avaro se recupera del covid, lo mismo que Rostagno. Y ninguno podrá estar a disposición de Otta. El que vuelve es Brian Calderara. El defensor ya dejó atrás la lesión que lo marginó de los últimos encuentros y ocuparía uno de los lugares en el banco de suplentes.

El rival. Tristán Suárez transita su primera vez en el Nacional B. Llegará a Rafaela luego de sufrir dos derrotas seguidas (Independiente Rivadavia y Barracas Central) y hace cinco que no gana. Su goleador es el rafaelino Joaquín Molina, con 3 tantos.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Jorge Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Tomás Baroni, Cristian González, Brian Calderara, Gonzalo Allasia, Alex Luna, Gino Albertengo, Germán Lesman y Bautista Tomatis. DT: Walter Otta.



TRISTÁN SUÁREZ: Rodrigo Lugo; Mariano Bettini, Bruno Duarte, Gabriel Tomasini y Francisco Martínez; Ezequiel Melillo, Franco Quiroga, Matías Muñóz, Braian Oyola; Brian Miranda y Joaquín Molina. Suplentes: Cristian Correa, Nicolás Pantaleone, Nehuén Montoya, Saúl Nelle, Enzo Arreguín, Marcos Britez Ojeda, Gabriel Sanabria, Brian Giménez, Alexis Domínguez. DT: Aníbal Biggeri.



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Fabricio Llobet.

Asistentes: Pablo Gualtieri y Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.

Hora: 21.10

TV: TyC Sports.