"La estupidez no tiene hora ni ideología", dijo Chiesa

13 de mayo de 2021

FOTO ARCHIVO DARDO CHIESA. Coordinador de la Mesa de las Carnes.

A partir de la declaración de “Interés ambiental” que la legislatura porteña realizó sobre la iniciativa denominada “Lunes sin carne”, fueron varias las voces del sector ganadero que se manifestaron contra esa postura. Una de ellas fue el reconocido dirigente y productor, ahora coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, que fue contundente a la hora de opinar sobre la medida: “creo que la estupidez no tiene hora ni ideología y me parece que se han confundido todos los roles porque además no tienen idea lo que están haciendo”.

La iniciativa, que también es observada con buenos ojos por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, plantea la posibilidad de reemplazar proteínas animales por vegetales al menos una vez a la semana. En ese sentido, Chiesa se lamentó que a sectores tan castigados por la pandemia como restaurantes o parrilladas, además de las restricciones nocturnas “ahora quieran promover para que la ciudadanía no consuma carne un día”. Y afirmó: “es una falta de respeto enorme”.

Para el dirigente, que en el pasado presidió el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las manifestaciones políticas “son una afrenta hacia el sector ganadero y el interior de país”, teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires “no se produce ninguna vaca”.

Además, apuntó contra grupos ambientalistas o veganos, que de manera recurrente vierten críticas hacia la actividad acusándola de contribuir al calentamiento global o la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Al respecto, explicó: “forman parte de un mensaje absolutamente tendencioso; nosotros tenemos información que muestra modelos absolutamente proactivos para mejorar la huella de carbono y esos grupos hablan continuamente de la emisión pero no hablan del secuestro y, la verdad, los sistemas ganaderos latinoamericanos secuestran más de lo que emiten”.

Por último, reflexionó: “cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar y dictar normas tiene que informarse y actuar en consecuencia porque, en este caso, la ganadería es fundacional en Argentina y uno no puede tirarse un tiro en la ingle productivamente por una moda o porque aparece una personalidad a decir cualquier cosa”.