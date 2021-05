Carne: los nuevos cortes a precios populares ya se consiguen en Rafaela SUPLEMENTO RURAL 13 de mayo de 2021 Redacción Por Ayer entró en vigencia el convenio renovado entre el Gobierno nacional y los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC. En nuestra ciudad hay dos cadenas de supermercados que cuentan con los productos a valores oficiales.

FOTO ARCHIVO AHORRO. En la ciudad ya están los cortes de carne con el precio oficial.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Secretaría de Comercio Interior, renovó el acuerdo de cortes a precios accesibles con la cadena de producción y comercialización de la carne, con más cortes disponibles, el doble de días de oferta, más lugares de venta y prácticamente sin suba de precios. Este compromiso de abastecimiento de carne de novillo de primera calidad, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021, con actualizaciones trimestrales.

A partir de esta nueva etapa, que entró en vigencia a partir de ayer, las ofertas se pueden encontrar en dos supermercados de la ciudad, de lunes a viernes, todas las semanas del mes, con lo cual la frecuencia del acuerdo pasa de 9 días del mes a 20 días. Así, estarán disponibles en grandes cadenas de todo el país y en el caso de Rafaela, tanto en La Anónima como en Libertad.

Los fines de semana no habrá disponibilidad con el objetivo de colaborar con las medidas de distanciamiento social y evitar aglomeraciones en los comercios. De todos modos, se hará un monitoreo periódico y, llegado el caso, se agregarán o cambiarán los días de vigencia.

En esta renovación, se agregó la paleta, a $485 el kilo, para reforzar la oferta de cortes de olla que más se consumen en la temporada invernal y así se alcanza un total de nueve cortes que se suman a los de Precios Cuidados que son la carne picada ($265/kg) y el espinazo ($110/kg).

Los precios por kilo de los cortes que ya estaban en el acuerdo que se mantendrán sin variaciones son: vacío a $499, matambre a $549, falda a $229 y tapa de asado a $429. Por su parte, el asado de tira se venderá con una baja del 10% a $359 y un 39% más bajo que en diciembre, antes del acuerdo. La cuadrada o bola de lomo, el roast beef y la carnaza alcanzarán los precios de $515, $409 y $379, respectivamente, que representan un aumento promedio menor al 5%. Cabe remarcar que para mayo se estima un volumen inicial de ocho millones de kilos que podrán ser aumentados en función de los niveles de ventas.

Este acuerdo lo realiza el Estado Nacional con el consorcio de exportadores ABC (principal proveedor del canal supermercados), los frigoríficos exportadores nucleados en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA) y en la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA); la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y las carnicerías del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA).

En esta etapa, los consumidores podrán encontrar los cortes a estos precios hasta fines del mes de julio, fecha en la cual se analizarán las condiciones de actualización trimestral. Desde el Gobierno

Ratificaron que sigue vigente el formulario web (https://argentina.gob.ar/preciosdelacarne) para que los consumidores puedan reclamar por faltantes, calidad, precio u otros motivos.



QUEJAS DE CICCRA

La Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) se quejó por “la no publicación de datos de faena” que todos los meses llevaba a cabo la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. “Luego de los intentos de intimidación al sector de ganados y carnes por parte de la actual administración en las últimas semanas, recordándonos la política de Guillermo Moreno, las actuales autoridades también han decidido repetir el método llevado a cabo por el entonces Secretario de Comercio y no publicar los datos de faena que, hasta el mes pasado, salía regularmente en los primeros tres días del mes”, indicaron en un comunicado.

Para la entidad que preside Miguel Schiariti, “como la faena (según nuestra encuesta y relevamiento de datos de las faenas de establecimientos testigos) ha sido un 4,9% inferior a la faena de marzo y 18,5% menor a la de abril de 2020, da toda la sensación que están queriendo ocultar que en el mes de abril el consumo “per cápita”, por ejemplo, ha sido el menor de los últimos 100 años, que en el mes de Abril fue de 45,2%)”.