La soja alcanza máximos de 45 quintales en el departamento SUPLEMENTO RURAL 13 de mayo de 2021 Redacción Por Con un incesante trabajo en los lotes, el clima permitió esta semana avanzar a toda marcha con el levantamiento de la gruesa en nuestra región. Con más del 90% cosechado, la zona agradece las lluvias puntuales del ciclo que lograron esquivar la sequía nacional y conseguir rindes más que aceptables.

FOTO SEA/BCSF SOJA. En general, los rindes en la región cubren las expectativas que tenían los productores.

El porcentaje de avance de la cosecha sojera alcanzó esta semana un 92%, según informa el Servicio de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (SEA) en su relevamiento para esta región.

El avance de la recolección estuvo centrado en los departamentos del sur y centro, lográndose en el área un importante progreso y finalizando con el transcurso de los próximos días, tal como se puede observar en las rutas y caminos de la región, con los equipos de cosecha trabajando sin descanso.

Los rendimientos promedios para la soja de primera fluctúan según cada región pero en la zona central están en un promedio más que aceptable, ya que los “departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital, obtienen mínimos de 15 a 20 qq/ y máximos de 30 a 45 qq/ha, con lotes de punta en la zona de Rafaela de 55 qq/ha”.

En tanto, en la zona norte se ven los rendimientos más bajos, “en los departamentos 9 de Julio, General Obligado, Vera y norte de San Javier, los mínimos están de 10 a 14 qq/ha y los máximos, de 25 a 28 qq/ha”. Mientras que en la zona sur se observan los mejores rendimientos: “los departamentos San Martín y San Jerónimo, obtienen mínimos de 25 a 27 qq/ha y máximos de 55 qq/ha, con lotes puntuales de 60 qq/ha”, lógicamente acá no sólo juega el buen clima que acompañó sino también la calidad de los suelos implantados y el paquete tecnológico utilizado.

“Las buenas a óptimas condiciones ambientales que acontecieron, posibilitaron una semana del proceso de cosecha a ritmo sostenido en casi el 75 % del centro norte santafesino”, apunta el informe del SEA. “El progreso se dio en todos los cultivos, en diferentes grados y regulados por las distintas condiciones físicas de los suelos y los porcentajes de humedad de los granos; las superficies que incrementaron fueron las sembradas con soja temprana, soja tardía y sorgo granífero, mientras que el picado–embolsado del maíz tardío, como reserva para consumo animal, también avanzó en lotes puntuales, llegando a su finalización en el área”.

Cabe destacar que se empezaron a registrar heladas tempranas por lo que el levantamiento de la gruesa es indispensable para no perder calidad en el centro santafesino.



MUY BUENOS

RINDES EN MAÍZ

El proceso de trilla del maíz temprano logró un grado de avance del 96 % de la superficie con destino comercial. Las condiciones físicas de los suelos y los porcentajes de humedad ambiente o de grano, condicionaron la finalización de la recolección, pero los rendimientos son justificados.

En nuestra región, los rindes se ubican entre 70 y 90 qq/ha, con lotes de punta que superan los 110 qq/ha. En tanto la zona norte presenta un rango de 40 a 70 qq/ha, donde el clima no acompañó en su momento justo. Diferente es la situación de los maíces de primera en el sur del área de estudio del SEA (San Martín y San Jerónimo), donde se ven rindes de 85 a 110 qq/ha, con lotes puntuales de impresionantes 140 qq/ha.



FLOJA LA SOJA

DE SEGUNDA

En cuanto a la Soja tardía, el proceso de cosecha logró un avance del orden del 53 %, como consecuencia de las buenas condiciones climáticas, la disponibilidad de equipos y cosechadoras que se van desocupando que hicieron posible dicho progreso, particularmente en nuestro departamento.

Los rendimientos promedios logrados son dispares, con máximos de 40 qq/ha pero con mínimos de 10 qq/ha en lo informado por el departamento Castellanos.