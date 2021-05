Con homenajes, Rafaela conmemoró el “Día Internacional de la Enfermería” Información General 13 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPAL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA. Un homenaje al personal de salud.

Con la presencia del intendente Luis Castellano, el personal sanitario del Hospital “Doctor Jaime Ferré” brindó un sentido homenaje a todo el personal de salud, en especial, a la enfermera Mabel Bohuier y el médico Jorge Bello quienes fallecieron por covid-19.

“Estar celebrando el Día de la Enfermería frente a nuestro Hospital es hacerlo frente al ‘campo de batalla’ en donde todos los días enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, camilleros, quienes trabajan en la carpa de hisopados, de la guardia, luchan todos los días en la primera línea para salvar la vida de los pacientes que llegan. Estar y acompañar a enfermeras y enfermeros en su día lo hago sintiéndolo en lo más profundo de mi corazón”, dijo Castellano luego del acto conmemorativo del “Día Internacional de la Enfermería” que se desarrolló en la plaza 9 de Julio, frente al Hospital de nuestra ciudad.

El mandatario destacó el homenaje brindado a Mabel Bohuier y Jorge Bello, así como el reconocimiento ofrecido por las autoridades y compañeros de trabajo del Hospital a su trabajo incansable y valores humanos puestos de manifiesto permanentemente, lo cual se visibilizará en adelante con sus nombres grabados en dos salas del nosocomio.

El titular del Ejecutivo local remarcó que en el acto se plasmó “el sentir de lo que nos está pasando todos los días y es lo que le pedimos a la comunidad que entienda”. En tal sentido, agregó: “Hay que seguir, extremar la paciencia, escuchar a todos y comprender que las decisiones que el Estado toma no son simpáticas, pero peor es tener que esperar una ambulancia y no tener una cama para internarse. En el diálogo y el entendimiento está la clave porque el ‘gran enemigo’ es la pandemia”.

Además del intendente, estuvieron presentes en el acto el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, el subsecretario de Salud, Martín Racca, la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn, el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti, concejales, la presidenta del Consejo de Administración del SamCo, Melina Engler, y representantes del plantel médico y de enfermería del Hospital.

Es importante destacar que la Sala de Terapia Intensiva llevará el nombre de Mabel Bouhier en respuesta a un proyecto de la concejala Brenda Vimo, autorizado por el Ministerio de Salud de Santa Fe. Asimismo, la Sala de Hemodiálisis de Agudos se llamará Jorge Bello, luego de la autorización pertinente emanada del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.



Homenaje

Estela Villarreal, jefa de Enfermería del Hospital, brindó unas palabras ante los presentes para homenajear a Mabel Bohuier y a todo el personal de enfermería. Remarcó que junto con Mabel trabajaron muchos años y destacó su pasión por la profesión y compromiso social. A la vez, señaló que “hay que darse cuenta de que estamos viviendo una realidad terrible”. Citando al doctor Martín Racca, subrayó que “tener dos muertos cada cien personas nos está sumiendo en la peor de las tragedias”. De esta manera, puntualizó: “Debemos tomar conciencia y cuidar a nuestros hijos, abuelos. Todos queremos volver a las reuniones familiares, pero no se puede. Lamentablemente, no vamos a volver a la vieja normalidad por varios años”.

El evento desarrollado en el espacio público contó con el trabajo de los equipos preventivos de Protección Civil de la Municipalidad de Rafaela y Defensa Civil de Rafaela.