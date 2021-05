Acuerdo entre Municipio y gimnasios

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció ayer que a partir de hoy se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, sin contacto físico, y que los clubes deportivos podrán habilitar entrenamientos, modalidades que habían sido restringidas con el decreto anunciado el sábado pasado por el gobernador, Omar Perotti, para frenar los casos de coronavirus en el marco de una segunda ola con un alto nivel de contagiosidad.

Si bien no da respuesta plena a los reclamos de los sectores afectados, de todos modos la decisión fue la llave para destrabar la tensa situación que se había generado con los gimnasios, los clubes y otros establecimientos alcanzados por el decreto. Un día después de las marchas frente al edifico de la Municipalidad de Rafaela, y los gimnasios no descartaban acampar en la Plaza 25 de Mayo a modo de protesta ante lo que consideran una medida injusta, el intendente Luis Castellano junto al secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, el subsecretario de Deportes, Ignacio Podio y el concejal Jorge Muriel, recibieron a los representantes de los comercios e instituciones afectados.

En ese encuentro, que se extendió por casi tres horas hasta las 15, se informó sobre la flexibilización dispuesta por la Provincia, lo que distendió el conflicto y facilitó la negociación. "Hay un protocolo que ordenaba hasta ahora nuestra labor en los gimnasios, los clubes también tienen los suyos. Lo que se acordó para este tiempo de vigencia de las restricciones, es decir hasta el 21 de mayo, es ajustar los cuidados a través de lo que podemos denominar 'buenas prácticas'. En el caso de los gimnasios, se habilita la posibilidad de trabajar en espacios públicos y privados al aire libre con burbujas de hasta 10 personas", explicó un profesor a la salida de la reunión.

"La Municipalidad se comprometió a informar los detalles de este acuerdo, en el que además de poner sobre la mesa el concepto de buenas prácticas también se incorpora el de un control institucional, es decir que puede haber presencia municipal en los gimnasios para colaborar en que todo se lleve a cabo de la manera correcta. En el caso de los gimnasios que no tengan espacios al aire libre disponibles, tendrán autorización para ocupar espacios públicos o parte de sus veredas. Lo importante es que podemos empezar a trabajar, de una manera diferente, pero al menos volvemos", finalizó.

En tanto, Podio y Muriel informaron anoche ante los integrantes de la Comisión Asesora Municipal del Deporte sobre el acuerdo que descomprime la situación y favorece la reapertura de clubes para que al menos pueda desarrollar actividades al aire libre sin contacto y con un máximo de 10 personas.

Acerca de las dificultades para hacer cumplir el último Decreto Provincial, el secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo señaló: “A partir de lo que se hizo público hay un alto grado de resistencia, fundamentalmente por parte de los gimnasios que se vieron afectados con las medidas de restricción. Con ellos hemos iniciado desde el mismo lunes una instancia de diálogo tratando por un lado de escuchar cuáles eran sus planteos y a su vez, dándole nuestra postura; dejamos en claro que más allá de nuestra adhesión al Decreto Provincial, íbamos a analizar alternativas que se puedan dar para que las medidas tengan el menor impacto posible dentro de lo que es la cuestión económica, pero siempre dijimos que cualquiera de estas alternativas tienen que ver con no afectar el espíritu de la norma, con lo cual es sabido que esas opciones indudablemente acarrean alguna modificación respecto a la forma de trabajo que venían llevando a cabo”.

Lombardo, dijo que “esa postura de resistencia que se vio en nuestra ciudad también se ha manifestado en distintos puntos de la provincia, hemos podido compartir en la jornada del martes un encuentro con diferentes intendentes y presidentes comunales, tratando de analizar la situación. Obviamente que lo primero que hay que poner en relieve es la híper crítica situación sanitaria que estamos atravesando como provincia y a partir de esa situación obviamente que hay diferentes propuestas. Indudablemente que en aquella ciudades en las que cuentan con los efectores públicos más grandes y que de alguna manera concentran en el mismo a pacientes que vienen de distintas localidades, son los que de alguna manera tienen la necesidad imperiosa de poder lograr bajar esta tasa de contagios. A su vez, hay otras localidades que han tomado una actitud que es mucho más laxa, mirándose solamente como localidad y sin tener una mirada regional, qué entendemos que es la mirada que debería reinar en este momento”.

El funcionario afirmó que todas las acciones, buscan alcanzar un objetivo primordial, poder bajar esa alta tasa de contagios que existe. “S no tenemos una mirada regional y no tomamos medidas que sean incorporadas por todas las localidades, se genera no sólo una situación de inequidad, sino una situación de ineficiencia respecto a lograr alcanzar ese objetivo”, precisó.



PERMITIRAN ACTIVIDAD

FISICA AL AIRE LIBRE

El secretario de Gobierno hizo referencia a los niveles de acatamiento de las medidas por parte de la población y los diferentes sectores: “Hubo medidas que tuvieron un nivel de acatamiento importante en nuestra ciudad y que nos ha permitido avanzar; hay otras como esta última en particular que surgieron de este nuevo decreto donde vemos una mayor resistencia. El diálogo nos ha permitido que se vayan flexibilizando algunas posturas y tenemos la intención y la expectativa de que se vayan acoplando al cumplimiento de las restricciones”.

“En este contexto se han dado algunas alternativas para amenguar o minimizar el impacto económico que puedan sentir estas actividades al momento de las restricciones. Por un lado a partir de una resolución se habilitará la realización de las actividad física al aire libre tanto en espacios públicos como privados, siempre que no sean actividades de contacto. Para aquellos gimnasios que no tienen esa posibilidad por sus características o porque tienen máquinas que no pueden sacar al exterior, en ese caso se está planteando algún tipo de asistencia económica”, expresó Lombardo.