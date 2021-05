Carta Abierta a los que ponen el cuero Locales 13 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...



A las trabajadoras y trabajadores de la Salud de mi pueblo y la Patria:



El que suscribe, ciudadano rafaelino, se dirige a todos ustedes a los fines de hacerles llegar en nombre propio y ajeno su más sincero y profundo agradecimiento por su dedicación, compromiso y abnegada vocación en estos momentos de tragedia que vivimos.

Quizás para muchos sean solo palabras de circunstancia, pero eso queda en cada uno. Yo lo siento así. El reconocimiento es amplio y creo que siempre será incompleto, pero hay que partir desde el gobernante que fija las políticas, los funcionarios que las instrumentan y los que están en el frente de batalla ejecutándolos, porque cada uno aporta lo suyo. Si se pretende ser justo no se puede excluir a nadie, no importa el color de pensamiento que tenga.

La primera línea, la trinchera de riesgo, supone reconocer un arco que abarca a personal administrativo, mucamas, médicos, enfermeras, ayudantes, personal de maestranza, choferes, etc. La mención debe ser incompleta y pido perdón por ello, pero que eso no invalide la intención de estas líneas.

Cada día, sin descanso, sin distinguir el sol o la luna, mucha gente se pone la responsabilidad al hombro y sale a pelearle a las consecuencias de este maldito bicho con lo que tiene: su sapiencia, su dignidad y su cuero. Algunos pacientes sólo pueden ver ojos atentos y una mirada protectora detrás de barbijos, máscaras o trajes sanitarios, pero allí, en ese espacio, hay un alma, un cuerpo, un padre, una madre, un hijo, que está dejando todo y que sufre cada derrota como propia y cada triunfo como colectivo. Y en ese camino muchos van cayendo, pero no hay lugar para demasiados lamentos, porque otro lo reemplaza, conociendo los riesgos, sabiendo que las consecuencias no serán baratas.

Por eso estas sencillas líneas, porque, como sostengo hasta el cansancio, a los lomos hay que acariciarlos mientras tengan calor; luego, luego será –apenas- una anécdota vacía de realidad.

Cada mañana nos informamos con números que el hábito del dolor hace parecer como los resultados de la quiniela nocturna; no, son contagiados, aislados y muertos. Y detrás de cada uno de ellos hay una familia, porque nadie saldrá indemne de esta locura y eso me lleva a pensar en el saldo emocional de quienes tanto luchan. No habrá medallas o aplausos que suplan el sacrificio, pero ellos siguen.

La luz de esperanza llega de la mano de la vacuna. Para los que tenemos la suerte de ser usuarios y de ese mismo personal que siente la alegría de saber que hay algo que juega para ellos. Conmueve hasta las lágrimas ver la gigantesca sensibilidad que se percibe en los vacunatorios de parte de quienes nos ayudan y he visto llanto intenso en quienes son atendidos.

No quiero olvidarme del personal municipal, de Defensa Civil y hasta de aquellos que llevan a un vecino anciano a inocularse. Sí, he visto humedecerse a rostros curtidos.

A todos esos que dejan la vida en cada instante les quiero decir que su esfuerzo no será en vano, ni mucho menos, inútil. ¿Por qué? Porque mantiene viva la esperanza. Y eso es mucho más que lo que cualquiera pueda imaginar.

Gracias. De corazón y de parte de todos.



Edgardo Peretti