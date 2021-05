“Falta de claridad en la información brindada por el Ministerio de salud” Locales 13 de mayo de 2021 Redacción Por Este jueves en la sesión ordinaria del Concejo, se votará un proyecto de Resolución presentado por el concejal Lisandro Mársico, en el que solicita por segunda vez, conocer los detalles del convenio firmado entre el Ministerio de Salud y los Sanatorios Privados de la ciudad.

Lisandro Mársico, concejal del Partido Demócrata Progresista (FPCyS) requirió por segunda vez, a la Región Nº 2 de Salud, copia del Convenio celebrado entre el Ministerio de Salud de la Provincia y los Sanatorios Privados de la ciudad, en relación a lo estipulado para la atención de personas afectadas con Covid-19 y el resto de los pacientes. El pedido ya tiene despacho de comisión y será tratado en sesión.

“Existe un Convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y los sanatorios privados de la ciudad de Rafaela, relacionado a la atención de los pacientes afectados por el virus COVID-19. Solo se conoce por fuentes periodísticas, que según el compromiso estatal, el Hospital debe atender –en su actual utilización como efector monovalente –a pacientes Covid-19 en segundo y tercer nivel de atención, con disposición de 50 camas con respiradores, de terapia intensiva; 50 camas de mediana complejidad y 50 camas de baja complejidad. En total, son 150 camas”. Ante la publicación periodística citada se puede observar un desfasaje entre lo convenido por el sector privado y el sector público competentes en salud, ya que, en su utilización como efector monovalente, según se interpreta, el Hospital Dr. Jaime Ferré debe contar con 50 camas con respiradores, de terapia intensiva (al momento de la publicación -21/10/2020- había 25; actualmente hay 40)”, remarcó Lisandro Mársico.

“La información importante sobre el “Convenio”, solo fue proporcionada por un medio de prensa y no fue brindada por las autoridades estatales. Incluso, ante mi requisitoria en una reunión llevada a cabo con los responsables de la salud pública de la Ciudad, sobre la necesidad de conocer el “Acuerdo”, no hubo respuestas claras”, sostuvo el concejal pedepista.

“Ante la incertidumbre existente sobre las verdaderas responsabilidades estatales en materia de Salud, ingresé el día 27 de Octubre de 2020 un pedido a la Región Nº2 de Salud de la copia del “Convenio”; mi iniciativa fue aprobada por unanimidad el día 05 de Noviembre del 2020 y notificada a la Región de Salud Rafaela el 25/11/2020. La misma nunca fue respondida”, informó Mársico.

El edil demoprogresista, acusó molesto que “sorprende la falta de respuesta por parte de los responsables de la salud pública en la ciudad, teniendo en cuenta que es el Cuerpo en su totalidad sin distinciones que está reclamando la información, por este motivo y ante la actual situación sanitaria es que se reitera el pedido”. Y agregó: “La salud de todos los rafaelinos es un interés superior en este contexto de pandemia y el Concejo Municipal cómo órgano de representación de la ciudadanía, debe conocer cuáles son las respuestas que los vecinos van a tener a la hora de requerir atención. ¿Hasta qué punto se acordó con los sanatorios privados, la cantidad de camas críticas que aportaría el Ministerio de Salud de la Provincia al efector público? Solo se conoce información periodística, no poseemos información oficial”.

Finalmente, Mársico sentenció: “Quienes integramos el Cuerpo Deliberativo local no podemos estar ajenos y en detalle, de los compromisos asumidos por las partes en dicho Convenio; los ediles somos también quienes recibimos los diferentes pareceres, quejas, opiniones, preguntas y consultas de la Ciudadanía, que de manera constante nos interpela y manifiesta su preocupación por el funcionamiento del efector público y su capacidad de dar respuestas a los pacientes afectados por el virus”.



OTROS PROYECTOS

Los proyectos que recibieron despacho para ser tratados hoy son los siguientes: proyecto de Resolución para extender vigencia de la Ley N° 26.093; un proyecto de Resolución solicitando a ASSA por arreglos en distintos puntos de la ciudad; proyecto sobre la implementación del boleto educativo gratuito; Minuta de Comunicación, referida a gestión solicitud oxígeno medicinal; Resolución para declarar de interés municipal la jornada virtual “Todos somos ambientes”; Minuta de Comunicación, sobre resolver circulación en Bv. Roca intersección B. Iturraspe y A. Lincoln; proyecto de Ordenanza sobre permiso de paso bajo Peretti; proyecto de Ordenanza sobre obra vial en Av. Italia; proyecto sobre modificar Art. 4° Ordenanza N° 5252.