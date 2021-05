Una gira en busca del respaldo de casi 10% de votos del FMI Nacionales 13 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, habrán conseguido al término de su gira por Europa un apoyo que representa el 9,84% de los votos de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese porcentaje solo es superado por Estados Unidos y es mayor en conjunto a la representación que tienen países como Japón, China o Alemania.

La Junta de Gobernadores es la máxima autoridad dentro del organismo multilateral de crédito y está integrada por los ministros de Economía o los presidentes de los bancos centrales de cada uno de los 190 países miembro.

De los votos que se obtengan en ese ámbito podrían resolverse cuestiones como, por ejemplo, la eliminación de la sobretasa requerida por Fernández o el perfil definitivo de la renegociación del acuerdo de junio de 2018, por el que la Argentina mantiene una deuda de unos 44.000 millones de dólares.

Hasta que no se resuelva la nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), Estados Unidos mantendrá el 17,44% del total de votos, con el poder suficiente para conservar el sillón de subdirector gerente que desde siempre secunda al titular del Fondo, proveniente de algún país europeo.

En el segundo puesto se ubica Japón, con el 6,48%, China tiene el 6,41% de los votos y Alemania el 5,60%.

En el quinto puesto aparece el primero de los cuatro países visitados por Fernández en su periplo europeo: Francia, con 20.155,1 millones de DEGs, equivalentes al 4,24% de las voluntades de la Junta.

Los otros países de la gira cuentan con participaciones menores, como Italia con el 3,17% y España con el 2%. Portugal, con el 0,43%, es el único de los cuatro que cuenta con una proporción de votos inferior al 0,67% de la Argentina.

Con ser una porción considerable, el 9,84% de los votos de los cuatro países -que alcanzan al 10,51% si se suman los de la Argentina- no son suficientes para imponer su voluntad a los 185 países restantes que concentran el 89,49%.

Desde ya, esos países distan de ser un bloque homogéneo y dentro de ellos Fernández puede seguir sumando voluntades, en un trabajo que ya vienen llevando adelante desde los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores.

La Argentina se encuentra en el trigésimo puesto en cuanto a su participación de votos dentro de la Junta de Gobernadores.

Además de los siete países mencionados, figuran Reino Unido (4,24% como Francia), India (2,76%), Rusia (2,71%), Brasil y Canadá (2,32% cada uno), Arabia (2,10%), México (1,87%), Países Bajos (1,84%), Australia (1,38%) y Bélgica (1,35%) entre los que cuentan con más del 1%.

Paradójicamente, Bulgaria, el país de donde proviene la directora gerente, Kristalina Georgieva, no se ubica entre los de más peso en las decisiones y cuenta con solo el 0,19% de los votos.