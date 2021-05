Suspendieron el feriado "puente" del 24 de Mayo

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El Gobierno decidió suspender el feriado puente establecido para el próximo 24 de mayo, que se sumaba al "Día de la Revolución de Mayo", con el fin de desalentar el turismo en medio de la segunda ola de coronavirus, y lo pasará para agosto. Así lo confirmaron a NA fuentes gubernamentales, que señalaron que, mientras que el martes 25 de mayo será feriado, el lunes previo quedará como un día laborable hábil, por lo que no habrá un fin de semana extra largo de cuatro días, como suele ocurrir.

La medida será confirmada por una resolución conjunta de los ministerios de Turismo y de Interior, aunque el feriado que estaba estipulado para el 24 será corrido para el 17 de agosto. Las fuentes consultadas indicaron que se evaluó como "lo más lógico" que "las industrias y demás comercios trabajaran en forma habitual" el 24 de mayo "y para que el sector turístico no perdiera un fin de semana largo, se pasa el feriado para agosto".

Si bien el turismo no será suspendido, la medida apunta a desincentivar un posible movimiento masivo de personas para ese fin de semana, en momentos en que se registra un alto número de casos de Covid-19 y de ocupación de camas de terapia intensiva.

El último fin de semana largo fue el de Semana Santa, en marzo pasado, el cual para varios especialistas fue uno de los disparadores de la segunda ola de Covid-19 porque generó un movimiento turístico de alrededor de tres millones de personas.

En noviembre pasado, el presidente Alberto Fernández había dispuesto "días feriados con fines turísticos" en el Decreto 947/2020 con el fin de promover la actividad turística, que se vio golpeada por la pandemia.

El movimiento de personas durante el verano y el relajamiento tras los seis meses de restricciones de 2020 incidieron, según estimaron los especialistas, en la suba de los contagios que empezó a registrarse en marzo.

A pesar de que durante el fin de semana previo al 25 de mayo se mantendría, en principio, la misma circulación que está habilitada hasta el momento, en el Gobierno se maneja la posibilidad de reforzar los controles para esos días.

Hasta el momento, las restricciones a la circulación establecidas por el Gobierno Nacional para tratar de reducir los contagios de Covid-19 vencen el viernes 21 de mayo, aunque en el Congreso el oficialismo apura la ley que le daría un marco normativo a esas medidas.

Muchos de los que esperaban un nuevo descanso de cuatro días podrían ver alterados sus planes ante la nueva decisión oficial: durante el Hot Sale, uno de los rubros más importantes de ventas online fue justamente el de "viajes y turismo".