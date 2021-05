Críticas a Zannini Nacionales 13 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, fue ayer centro de numerosas críticas por parte de dirigentes de la oposición, luego de que justificara su vacunación temprana contra el Covid-19 como integrante del "personal de la salud".

En una reciente entrevista televisiva, Zannini defendió el llamado "vacunatorio VIP", dijo que ni él ni su esposa cometieron "ninguna violación de las normas" e incluso afirmó: "Me arrepiento de no haberme sacado la foto".

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que "las expresiones de Carlos Zanini justificando vacunatorios VIP son una vergüenza". "La memoria de los 68.000 argentinos muertos en la pandemia, y de los 20.000 que murieron desde que empezaron a vacunar, no merece semejante afrenta. No tienen vergüenza, ¿hasta dónde piensan llegar?", escribió en su cuenta de Twitter.

Su par de la Coalición Cívica Mariana Zuvic también se hizo eco de los dichos de Zannini y se quejó de que "confiesan pertenecer a una casta privilegiada que como tal tiene ‘el derecho’ de apropiarse del Estado y las vacunas".

"Son amorales, exentos de culpa y remordimiento. Por lo tanto no hay valor alguno en sus dichos, sino responsabilidad penal y condena histórica en los hechos", agregó en la misma red social.

La diputada nacional del mismo espacio Graciela Ocaña difundió un comunicado en el que criticó que "para Zannini la vida de algunos argentinos vale más que la de otros", y agregó: "No siente vergüenza ni arrepentimiento por haberse vacunado de forma irregular en condición de ‘personal de salud’ y justificó la vacunación de Horacio Verbitsky de manera aberrante".

Su compañero de bancada Waldo Wolff señaló: "Zannini explica porque él y Verbitsky tienen derecho a vivir por encima de los 67.821 Argentinos que murieron y eran menos importantes que ellos".