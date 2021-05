Vizzotti e Ibarra defendieron el proyecto de Emergencia Covid Nacionales 13 de mayo de 2021 Redacción Por Establece criterios básicos epidemiológicos para mitigar la pandemia de coronavirus en el país. La iniciativa obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado.

FOTO NA SENADO. El oficialismo avanza toda velocidad con el proyecto que resiste la oposición.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, expusieron ayer ante el Senado en defensa del proyecto de Emergencia Covid, que busca darle un marco normativo a las restricciones en medio de la pandemia, y sobre el final de la reunión el oficialismo consiguió firmar dictamen favorable a la iniciativa. En un tratamiento exprés, el Frente de Todos consiguió el objetivo trazado en un solo día (pese al rechazo opositor) y podrá debatir la iniciativa en el recinto la semana que viene.

En tanto, dejaron trascender que se podrían aceptar retoques o propuestas de cambios en la redacción, siempre que fueran "razonables". La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, justificó la velocidad crucero en que se dio el debate y al respecto dijo que "la premura no tiene que ver con imponer tiempos o plazos" sino con "dotar al Gobierno de una herramienta que establezca parámetros claros de cómo actuar y que sea el propio Poder Legislativo el que se los otorgue".

Sorpresivamente, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, quien suele acompañar en las votaciones al oficialismo, esta vez anticipó su rechazo.

"Esta ley no va a resolver los problemas que tenemos hoy. Y la pandemia va a seguir judicializada por lo que vemos que esta ley es en respuesta al fallo de la Corte. Tenemos que volver al camino del consenso entre el presidente y los gobernadores", argumentó.

Al exponer ante los legisladores desde la Casa Rosada, Vizzotti afirmó que en los últimos días se ha "visto una disminución de contagios en todo el país, pero con tensión en la ocupación de camas", como consecuencia de la disparada de casos de las semanas anteriores.

"Vamos a tener un número alto de fallecimientos en las próximas semanas por ese número alto de casos" anterior, sostuvo la ministra. "Los indicadores tienen una mirada federal", subrayó la titular de la cartera sanitaria.

A su lado, Ibarra advirtió que el Estado no se va a "quedar mirando" sin hacer nada "cuando está muy cerca el desborde".

Sobre el punto de los clases presenciales, Ibarra sostuvo que para "estas cosas tan complejas, se puede establecer el diálogo" con las jurisdicciones, pero se fija una "consulta previa, que no es acuerdo previo".

"Es para poder escucharnos. Se establece mencionar esa vocación de escucharnos y conversar. El gobernador tiene un ámbito para tomar medidas y cuando el Poder Ejecutivo va a adoptarlas en forma adicional, si no dieron resultado las anteriores, siempre creemos que parece prudente la consulta, el diálogo con las jurisdicciones", subrayó la secretaria.

Aunque aclaró: "No se requiere acuerdo, no se requiere conformidad".

Ibarra se refirió a una pregunta que le hizo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sobre si la "consulta previa" en el caso de las clases era "vinculante". .

"No se puede pensar que el Estado nacional se quede mirando cuando se está muy cerca del desborde", expresó Ibarra.

Juntos por el Cambio volvió a expresar su rechazo y reclamó la exposición de médicos y abogados constitucionalistas.

"Es cierto que estamos en una situación epidemiológica crítica, pero el PEN lleva más de un año administrando por DNU la pandemia. Existió tiempo suficiente para discutir una ley", resaltó Naidenoff.

"Ameritaba una discusión mucho más amplia. La ley se conoció en las últimas horas y de acá al 21 (de mayo) no es la urgencia de un decreto que fenece", cuestionó el formoseño, al hacer referencia a la intención del Frente de Todos de sancionar la ley antes de ese día.

Sacnun respondió: "Ustedes también podrían haber presentado un proyecto de ley, eso no ha ocurrido, no han presentado ningún proyecto de ley que regule el marco sanitario". "Venimos a trabajar una ley que nos permita tener un marco previsible para gobernadores, ciudadanos, para quienes ejercen el comercio, trabajan, estudian, puedan tener márgenes de previsibilidad", señaló Ibarra. "Estamos planteando un proyecto de ley basado en una obligación del Estado de preservar la vida, preservar muchos derechos", indicó.