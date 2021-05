Valentina Funes, de correr en Karting a formar parte del primer equipo femenino Deportes 12 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA VALENTINA FUNES. / Con apenas 20 años, la piloto bonaerense quiere dejar su huella en el automovilismo argentino.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Con apenas 20 años, la piloto bonaerense Valentina Funes quiere dejar su huella en el automovilismo argentino al formar parte del "Vitarti Girls Team", el primer equipo de automovilismo íntegramente conformado por mujeres. .

La oriunda de Lezama, aseguró que es un caso poco usual ya que su pasión "surgió de la nada", porque nadie de su familia estaba relacionada con el deporte motor "ni le gustaban los autos".

"Sólo mi abuelo miraba y seguía mucho al Turismo Carretera.

Se me ocurrió a los 11 años pedir un karting. En vez de una muñeca o un avión, se me ocurrió un karting. Me lo regalaron y empecé a probar como un hobby en mi pueblo, que justo habían inaugurado el kartódromo, ahí comencé a correr", contó Funes en una entrevista con NA.

Desde sus comienzos, la piloto desarrolló un excelente desempeño, convirtiéndose en una leyenda viviente con tal sólo 20 años. "Mi primer año salí tercera en el campeonato. En el segundo peleé el torneo hasta la última fecha y lo perdí por medio punto. Cuando pasé a correr en asfalto, con mi equipo Trillo Racing, logré ser la segunda mujer campeona en la historia de PAKO a nivel nacional, después de Marisa Panagopulo. También obtuve varios subcampeonatos y actualmente corro en Rotax", explicó. .

Valentina Funes es estudiante de Medicina en la Universidad de La Plata, donde se encuentra al día con las materias y al mismo tiempo realizar una fuerte rutina de ejercicios para encarar su pasión automovilística. "Entreno mucho lo físico y aeróbico en un gimnasio de mi pueblo donde me supervisan muchísimo. Los profesores están muy capacitados para eso. También pruebo mucho mi karting y eso me entrena bastante junto con el simulador que tengo en casa", sostuvo.

"Nunca pensé estar donde estoy, en un auto. No tenía pensado hacer pruebas tampoco, solo pasó y la verdad que fue muy emocionante. Todo surgió cuando Tami Vital, la creadora del equipo, me llamó antes de la pandemia pero por la llegada del Covid no pudimos llevar a cabo la prueba. Después de que todo se habilitó un poco, pudimos hacer los primeros ensayos. Fue algo único, pude realizar un sueño que todavía estoy cumpliendo, y realmente no caigo de lo que estamos viviendo y generando. Nunca creí poder trabajar y correr con un equipo totalmente femenino, pero confié en lo que me contó Tamara y creí que podría funcionar, y así fue, está funcionando", recordó.

El 4 de abril pasado era el día del gran debut, sin embargo, la piloto decidió seguir probando su auto durante un mes más, por lo que éste domingo 16 de mayo será la fecha probable en Concepción del Uruguay.

Pese a su ausencia en la pista, estuvo apoyando a sus compañeras y vivió junto a ellas la primera carrera en el Top Race Junior, la categoría telonera del Top Race.

"En el debut sentimos por primera vez lo que era el trabajo en equipo, la verdad que se nota el gran trabajo y el compañerismo. Obviamente queda muchísimo por aprender y trabajar. Creo que las mujeres pilotos somos siempre muy bien recibidas y respetadas, pero no es así con las mecánicas, creo que no tienen su espacio y eso es lo que buscamos", dijo.

Por último, concluyó que vienen dejando su huella en el deporte y están generando una mirada positiva sobre las mujeres dentro del mundo del automovilismo.

"Creo que sin querer estamos haciendo historia y eso en lo personal me pone súper feliz, es muy emocionante. Trabajamos mucho junto a mi familia, a mis entrenadores, a mi equipo de karting Trillo racing; para poder ser siempre mejor. Así fue que el Vitarti me conoció y me llamó. Nuestro objetivo como equipo es hacer historia y que muchas más mujeres puedan entrar al automovilismo. No quiere decir que sea fácil, hay que trabajar y entrenarse muchísimo para llegar, yo deje muchas cosas de lado por este deporte y por ser cada día mejor", cerró.