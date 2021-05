Rossi podrá viajar a Brasil y correrá en Interlagos Deportes 12 de mayo de 2021 Redacción Por El "Misil", piloto del Full Time Sports, estará presente en la 2° fecha del Stock Car.

FOTO ARCHIVO MATÍAS ROSSI. / El Misil hará su regreso al Stock Car, en su segunda fecha.

El Stock Car se prepara para correr la 2° fecha de la temporada 2021 en Interlagos y Matías Rossi estará presente. El "Misil" hará su regreso a la categoría luego de haber estado ausente en la cita apertura por las dificultades para viajar y el difícil momento de la pandemia.

“¡La sonrisa de quien no puede esperar para volver a acelerar su Corolla en el Stock Car! ¡Matías Rossi está de vuelta! Tras quedar afuera de la primera etapa de la temporada en Goiania, @misilmisil debutará en la temporada 2021 de Stock Car”, escribió el Full Time Sports, equipo del que forma parte Rossi.

Ante esta publicación, Rossi escribió: “Vamos equipo, feliz”. Cabe recordar que el reemplazante del “Misil” en la cita apertura fue Max Wilson, en la primera competencia del domingo debió abandonar tras un golpe y en la segunda no pudo ser de la partida por los daños en el Toyota.

Sobre el circuito, el piloto argentino no tiene un buen recuerdo en Interlagos, ya que la temporada pasada debió abandonar en las dos oportunidades que el Stock Car corrió en dicho trazado.