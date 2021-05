Llobet, el árbitro para el jueves Deportes 12 de mayo de 2021 Redacción Por El encuentro entre Atlético de Rafaela y Tristán Suárez, que abrirá la fecha 10 de la Primera Nacional, tiene todo confirmado.

FOTO ARCHIVO EL ÁRBITRO. / El cordobés Fabricio Llobet estará este jueves en el Monumental de Alberdi.

En la tarde de ayer AFA anunció las designaciones para una nueva fecha del Torneo de la Primera Nacional, que comenzará este jueves 13 en nuestra ciudad y terminará el próximo martes 18 con Chicago vs Estudiantes de Río Cuarto.

Atlético de Rafaela y Tristán Suárez abrirán en la noche de mañana el capítulo 10, desde las 21.10 en el Monumental de barrio Alberdi. El cordobés Fabricio Llobet será el árbitro principal, acompañado por Pablo Gualtieri y Gerardo Lencina como asistentes. El cuarto árbitro será Sebastián Ranciglio.

Llobet nació el 21 de diciembre de 1988 en Córdoba y en los últimos tiempos alterna entre Primera y B Nacional.

A la Crema la arbitró en cinco oportunidades, con 2 triunfos para los rafaelinos, 1 empate y 2 derrotas. El último antecedente en nuestra ciudad fue por la temporada 2019/2020 con victoria por 2-0 ante Brown de Adrogué, con goles de Leonardo Acosta e Ijiel Protti.



Trucco en Atlanta. Luego de estar como asistente en Patronato vs Boca, el último fin de semana, la rafaelina Gisela Trucco estará como asistente en Atlanta vs Deportivo Maipú, juego que irá el próximo lunes a las 15hs (televisado por TyC Sports) y con el arbitraje principal de Andrés Gariano.

El programa completo de encuentros, días, horarios y árbitros es el siguiente:



ZONA A

Viernes 14/05: 17.10 (tv) Chacarita Juniors – Temperley (Pablo Giménez). Sábado 15/05: 15.30 Estudiantes (BA) - Quilmes (Mario Ejarque), 21.00 (tv) Mitre (Santiago del Estero) – Agropecuario (Nazareno Arasa). Domingo 16/05: 15.00 Almirante Brown - Gimnasia (Mendoza) (Nelson Sosa). Lunes 17/05: 15.00 (tv) Atlanta - Deportivo Maipú (Andrés Gariano), 16.00 San Martín (Tucumán) - Deportivo Riestra (Yael Falcón Pérez), 21.10 (tv) Alvarado – Tigre (TV), en estadio José Minella (Leandro Rey Hilfer). Martes 18/05: 18.00 Nueva Chicago - Estudiantes (Río IV) (TV), en estadio a designar (Sebastián Zunino).



ZONA B

Jueves 13/05: 21.10 (tv) Atlético de Rafaela - Tristán Suárez (Fabricio Llobet). Sábado 15/05: 15.30 Barracas Central - Instituto (Carlos Córdoba). Domingo 16/05: 11.00 Villa Dálmine - Almagro (César Ceballo), 15.00 San Telmo - Santamarina (Juan Pafundi), 15.00 Brown (Adrogué) - Deportivo Morón (Jorge Broggi), 15.00 Guillermo Brown - Ferro (Yamil Possi), 16.00 San Martín (SJ) - Güemes (SdE) (Julio Barraza). Lunes 17/05: 14.00 Independiente (Rivadavia) - Gimnasia (Jujuy), en Estadio San Juan del Bicentenario (Luis Lobo Medina), 15.10 (tv) Defensores de Belgrano - All Boys (Pablo Dóvalo).