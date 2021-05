Atlético, pensando un poco más allá… Deportes 12 de mayo de 2021 Redacción Por Recién en julio lo equipos podrían incorporar pero por barrio Alberdi ya empiezan a analizar alternativas. Franco Jominy, un conocido de la casa, estará a prueba por unas semanas para ser evaluado. ¿Se dará el regreso del Turbo?

FOTO ARCHIVO FRANCO JOMINY. / El delantero del Deportivo Ramona será observado unos días por Otta y se evaluará su regreso a Alberdi. FOTO ARCHIVO ¿REGRESA?. / "La ilusión de volver a Atlético siempre la tuve", apuntó Jominy.

La primera parte de la temporada 2021 de la Primera Nacional esta programada hasta el primer fin de semana de julio, siempre y cuando el torneo no sufra alguna ‘pausa’ antes debido a la pandemia de coronavirus. Luego, para afrontar el segundo tramo y el decisivo –hasta fin de año- los elencos podrán sumar dos refuerzos. Y Atlético de Rafaela ya empieza a analizar alternativas…

Desde este lunes se sumó a los entrenamientos a prueba Franco Jominy, cara conocida para los hinchas y dirigentes. El cuerpo técnico encabezado por Walter Otta vio al delantero en acción para el Deportivo Ramona, en un amistoso liguista jugado en el predio del Autódromo, despertó su atención y por intermedio del ‘Bayo’ Bessone, DT del ‘Depor’ y ex de inferiores albicelestes, se llegó a esta oportunidad.

“Las sensaciones mías son muy buenas, poder volver a un club donde estuve diez años, que por cierto fueron los mejores de toda mi carrera futbolística, y tener esa chance es un desafío muy lindo, algo con lo que soñé siempre yo y mi viejo. Con todas las pilas y contento”, le contó a LA OPINIÓN, Franco Jominy.

-¿Qué hablaste con Otta?

-Walter me habló, me dijo que me quería ver como entrenaba, como estaba yo, que me había visto en el amistoso de Ramona con Atlético, y que en 15 días me dirán que pasa.

-Y en estos primeros días… ¿Cómo la llevaste?

-Los entrenamientos los llevo bien, me esta costando un poco en lo físico pero es lo normal, recién van dos días y creo que voy a ir de menor a mayor. Ojala se me pueda dar la vuelta a Atlético, poder jugar que es lo que quiero, lo que necesito y lo que siempre quise, volver a Atlético y devolverle algo de todo lo que me dio durante los 10 años que estuve.

-En los últimos tiempos se dio con varios jugadores. Hubo pruebas. Tuvieron su posibilidad de mostrarse. Esa ‘apertura’ que muestra Atlético también ilusiona…

-Si, sin dudas. La ilusión de volver a Atlético siempre la tuve, pude estar bien, me pude recuperar y tengo esta oportunidad, esta prueba que la tomo como aquella primera vez, con las mismas ganas de siempre. El club es como mi casa, tratar de dar lo mejor y ojalá, dios quiera me puedan dar el ok y para julio pueda formar parte de este grupo y estaré agradecido siempre a este cuerpo técnico que me están dando esta posibilidad.

-Un Jominy con más experiencia, roce en diferentes categorías.

-Pude juntar mucha experiencia. Jugué en todas las categorías, me falta Nacional B. Jugué Primera División acá, la B Metro con la UAI Urquiza, los dos Federales con Villa Mitre y General Pico, que son torneos muy duros. Es un desafío para poder jugar en la B Nacional que es la única categoría que me falta. Más con la Crema; debuto como profesional en Atlético y en Primera, me gustaría que también sea acá mi debut en el Nacional B. Logré cierta experiencia, tengo 26 años recién y voy a dar todo para poder cumplir ese deseo de vestir de nuevo la camiseta de Atlético.

Y lo dejó bien en claro Jominy, el ‘Turbo’ como lo apodan sueña con volver a ponerse la camiseta de la ‘Crema’. Su último partido con Atlético fue en septiembre del 2015, por la fecha 24ª del torneo de Primera División. Empate 1 a 1 ante Belgrano de Córdoba en el Monumental. Pasó ya un largo tiempo y muchas cosas en el medio. En estos días, el nacido en Cañada de Gómez, dejará todo para alcanzar dicho desafío.