"Museo vivo": comienza una nueva etapa para el Museo "Basilio Donato"

FOTO G.ORGE// APARECIENDO A LÓPEZ EN LA MEDIANERA// Una de las creacioones del artista cuyas obras configurarán la primera muestra del Museo.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tras la presentación formal de la reinauguración del Museo Municipal, ofrecida de forma virtual el pasado 22 de abril, hemos mantenido un contacto con Ramiro González Etchagüe, director interino de la institución destinada a preservar el patrimonio histórico de la ciudad, solicitándole mayores precisiones acerca de la propuesta para reinaugurar el organismo, convirtiéndolo en una institución viva y propiciando la participación de la comunidad.

En tal sentido el gestor cultural -que es también un reconocido artista plástico y docente de la especialidad en el Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini"- nos hizo saber que "consideramos que dado el conocimiento que se toma de las necesidades del museo para funcionar en la actualidad, en el contexto del Proyecto de Desarrollo Institucional “Museo vivo” es que se considera de vital importancia la puesta en valor del patrimonio del, ahora, Museo Municipal Basilio Donato.

"No solo garantizando su conservación preventiva sino revalorizándolo por medio de su reconocimiento, aplicando criterios que lo cuestionen para poder configurar colecciones bien definidas. Así mismo debemos considerar con mayor valor el respaldo informativo con el que fue dotado al momento de su donación a la institución, o iniciar procesos de investigación que avalen su procedencia, para su posterior exhibición.



Donaciones

Al respecto resaltó que "encontramos a razón de esto otra gran problemática para el aspecto curatorial. Que el fondo de donaciones de la institución carezca de antecedentes que respalden su valor simbólico hace muy dificultosa la tarea de planificar jerarquizaciones o configurar colecciones. Sin dudas, no es posible planear una exhibición o puesta en valor de elementos de los cuales se desconoce la veracidad de su relevancia.

"Es por esto que se determinó imprescindible, comenzar a distinguir lo que ha sido tratado con la apreciación necesaria para que se considere un valor cultural, de lo que no. Para establecer procedimientos de actuación en materia investigativa que pueda garantizarnos la correcta categorización y jerarquización de los mismos, para de este modo establecer qué se tiene y proyectar a posterior de qué modo enriquecer el patrimonio.



Diez mil objetos

"Una presunción a la llegamos del proceso de relevamiento, es que de los más de 10.000 objetos que podremos contabilizar e identificar, menos de 30% posee información científica que lo respalde, de este modo todo puede considerarse irrelevante.



Exhibición

"Ante este panorama, fue necesario reformular la antigua metódica de exhibición que presentaba el museo a la comunidad, contrarrestar el desorden, la superposición de objetos, la exhibición de lo irrelevante. Para ofrecer métodos, mecanismos y sistemas de exhibición que nos permitan una lectura amable del mismo, que contribuya a la concreta exhibición del o los objetos permitiendo apreciarlos en su totalidad, distinguirlos del resto, acompañarlos de la información que lo sustenta, que lo respalda.

"Mostrar más, porque sí, resulta un sinsentido.

"Exhibir es valorar, y si no tenemos la certeza de la procedencia de lo pretendemos mostrar perdemos de vista este objetivo primordial de nuestra institución.

"Nos dimos cuenta que el Museo en algún momento perdió el rumbo. Lo que comenzó a partir de la recolección de objetos que den cuenta de la cultura de nuestra comunidad se tergiversó a la aceptación de cualquier tipo de objeto sin importar su procedencia o relevancia.

Más adelante sentenció "Por esto entendemos que es de vital importancia reconstruir esta institución a partir de una refundación, que le permita presentarse bien definida para proyectarse al futuro.

"Para construir estrategias precisas que la acerquen a su comunidad de manera activa, con propuestas atractivas, dinámicas, sustentables, basadas en la difusión y enriquecimiento de su acervo.

"Para de esta manera convertirla en un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación, el debate y el trabajo colaborativo y comunitario.



Vinculación con el arte contemporáneo

En otro pasaje consideró que "una de las estrategia para potenciar a lo que vamos jerarquizando del patrimonio es vincularlo con el arte contemporáneo, mediante una selección criteriosa de artistas y sus obras. Apelando a los métodos y operaciones que implican y se presentan sus prácticas profesionales para permitirnos evidenciar la importancia de la puesta en valor de nuestro acervo mueble.

"Entendiendo que las prácticas artísticas actuales pueden proporcionarnos la visibilidad que buscamos, no solo por el valor estético que pueden aportar a nivel exhibitivo/ curatorial, sino por el valor conceptual que poseen para la materialización de sus ideas/ obras. Lo que potenciará, sin dudas, nuestras ideas y necesidades como museo.

"Pretendemos crear contextos de poética visual a los que nuestros conciudadanos, quizás no están habituados, pero que debemos y podemos comenzar a educar mediante estrategias comunicacionales, talleres, seminarios, charlas. Estableciendo vínculos interinstitucionales o con individuos profesionales que nos faciliten la circulación de público.

"Se planifica seleccionar objetos o conjuntos de estos que presenten características físicas, etarias o posean respaldo investigativo que den cuenta de su relevancia, para proveerlos individualmente de un dispositivo que lo resguarde del deterioro y además pueda ser utilizado para su exhibición controlada, garantizando la rotación del patrimonio mientras se definen los procesos investigativos para avalar otros objetos.



Muestra inaugural

Más adelante informó que "para la muestra inaugural exhibiremos la colección de del museo de "Los primeros habitantes de Sunchales" el cual si cuenta con un trabajo de investigación y restauración ( img028 e img029). Este conjunto de objetos serán acompañados por la obra de Gabriel Orge, artista y fotógrafo cordobés, nacido en 1967 en Bell Ville, radicado actualmente en Córdoba capital.

"La obra de Gabriel se basa en el conceptualismo político, la irrupción en lo cotidiano, la calle, los señalamientos. Es su manera de abordar el ejercicio de considerar al espacio público como posible lugar donde la intemperie incide sobre el tiempo y la historia, representando como el pasado retorna y se hace presente en la textura del paisaje a través de la luz.

Así se acerca a la idea de una aparición que emerge de la pared misma y le da cuerpo a una ausencia ocupando un muro vacío que se eleva sobre algún paisaje a medida que la luz del día se atenúa, un rostro, o varios de ellos, se tornan cada vez más luminosos.

"Rondan su accionar preguntas que propician una activación necesaria de la memoria. ¿Dónde están? ¿Están con nosotros donde vayamos? ¿Cuál es el territorio que habitan en la memoria? Creando así un significativo hecho poético del encuentro entre la fotografía y la naturaleza.

"Lo que nació como una acción aislada para activar la memoria se fue transformando en un proyecto, impulsado por una serie de sincronías y por el interés de amigos, investigadores, colectivos, organizaciones e instituciones que siguen acompañando y apoyando el proceso".