Gran interés en el primer curso de Empleo Verde Locales 12 de mayo de 2021 Redacción Por Con la participación de 15 vecinos y vecinas, se realizó el primer taller de este programa. En esta oportunidad fue el de construcción de estufas SARA. Estos espacios permiten potenciar las oportunidades laborales sustentables y la mano de obra local calificada con perspectiva ambiental y de género.

FOTO COMUNICACION SOCIAL TALLER. Participaron 15 vecinos de la ciudad.

El Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación continúan promoviendo espacios de formación y capacitación para emprendimientos productivos que cuidan el ambiente, en el marco del Programa Empleo Verde. En este contexto, se concretó el taller de construcción de estufas SARA, un sistema de calefacción accesible, de alto rendimiento y fácil construcción desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a cargo del Licenciado Martín Seveso (INTI).

La Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, estuvo presente en el cierre y destacó: “Hay mucho interés en capacitarse para encontrar nuevas salidas laborales, y desde el municipio venimos acompañando esto con programas y espacios concretos. Pero no solo con una mirada económica, sino también social y principalmente ambiental. Cada vez hay más temáticas ambientales que debemos considerar en la vida cotidiana, y el modo de calefacción es uno y qué mejor manera de difundir estas alternativas, que generando espacios de formación y promoción”.

Además, agregó: “Este tipo de estufas permiten reducir el consumo energético en el hogar y favorecer a la economía familiar en este tiempo particular, también aportan seguridad, ya que es uno de los criterios fundamentales que tiene este tipo de estructura”.

Por su parte, el Secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, señaló que “el desempleo es un tema que nos preocupa y nos ocupa, por eso siempre estamos pensando en nuevas estrategias para tratarlo. Particularmente el empleo verde es un espacio que ya tiene muchos años de trabajo en la ciudad, pero que debemos seguir transitando porque el mundo va para ese lado. Este año el plan de capacitaciones es muy completo y variado, con posibilidades concretas de inserción laboral y de generación de emprendimientos verdes”.

Estuvieron presentes también el coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Ruggia; representante del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Gisela Daniele; el agente de INTI, Marcos Allassia; y los representantes de la institución “Libertad Asistida”, Mariana Galiano y Sebastián Sosa.

Además participó, el asesor de ventas del Grupo Spaggiari, Walter Spies, que donó los ladrillos de suelo de cemento para construir la estufa. Estos ladrillos están hechos con materiales ecológicos y sustentables, poseen un mayor rendimiento térmico y tienen un sistema de encastre que permite ahorrar en materiales y tiempo de obra.



EXPERIENCIAS SATISFACTORIAS

En la capacitación participaron 15 vecinos y vecinas, que vieron en la temática una salida laboral y manifestaron una gran satisfacción por el contenido teórico - práctico desarrollado. Jonatan Cagliero, del barrio Villa Dominga, que participó del taller, indicó que “siempre recomiendo los espacios de capacitación municipales, porque nos permiten aprender y poner en práctica lo que se incorpora. Me sumé al taller de estufa sara porque trabajo en el rubro de la construcción y quería aprender a hacerla porque nunca la había fabricado. Hoy nos vamos con una capacitación más y puedo incorporar en mis servicios los conocimientos adquiridos”.

Por su parte, Gisela Palmero del barrio Villa del Parque, manifestó que “el espacio me interesó para hacerlo en mi casa y ver si puedo utilizarlo como salida laboral. Me interesaba el sistema porque el diseño es muy ecológico, eficiente y a bajo costo. Además siento este espacio como una oportunidad de inclusión, porque es un trabajo que lo puede hacer tanto el hombre como la mujer. Y esto no suele ocurrir tanto en el rubro de la construcción”.



HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS

Durante la capacitación se abordaron conceptos como la combustión a leña, la emisión y reducción de gases, la eficiencia energética y la sustentabilidad en proyectos de este tipo, desde una mirada social y ambiental, a partir de una tecnología eficiente y segura. También se pusieron en práctica los contenidos brindados, con la construcción de una estufa, que quedará para acondicionar la institución, favoreciendo a los niños, niñas y adolescentes que asisten.



DESARROLLO NACIONAL

Como ya se mencionó, la actividad se realiza en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Recordamos que la estufa fue diseñada por los organismos argentinos INTI y CONICET como una alternativa de calefacción sustentable y saludable. Son de fácil construcción, con materiales accesibles, de bajo costo y no generan grandes costos en su consumo para calefaccionar ambientes.