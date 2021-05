Un caso de dengue importado de San Cristóbal enciende el alerta Locales 12 de mayo de 2021 Redacción Por La médica infectóloga Sandra Cappello, informó que se reportó un caso positivo de una mujer que es de San Cristóbal y se atendió en el hospital de nuestra ciudad. Por el momento, este es solo un llamado de atención para continuar con las tareas de prevención.

FOTO ARCHIVO SANDRA CAPPELLO. Habló de la actualidad el dengue en nuestra ciudad.

La Dra. Sandra Capello, en esta oportunidad dejó por un momento la pandemia de coronavirus e hizo referencia al dengue, señalando que “en realidad el año pasado cuando se inició la pandemia, estuvimos transitando el dengue conjuntamente con el COVID-19; se siguieron con las tareas preventivas y eventualmente hay un brote de dengue en San Cristóbal y el caso de dengue positivo que hay en Rafaela es de esa ciudad, donde esta señora vino a hacer una consulta al hospital, se le solicitó el análisis y dio positivo”.

La profesional precisó que “si bien no es una situación preocupante porque se detectó inmediatamente y se hicieron las acciones de bloqueos de manera oportuna y rápido, no deja de ser una oportunidad para recalcar y recordar las medidas de prevención. Estos son los primeros fríos y hay que recordar que todos los mosquitos se van adentro y además el mosquito que transmite el dengue es domiciliario. Hay que recordar que este es el período donde más tenemos que cuidarnos”.

Cabe señalar, que la limpieza de patios, eliminar cacharros, posibles reservorios de agua, y tratar de utilizar repelente para evitar la picadura de mosquitos, son algunas de las acciones que de manera individual podemos realizar para prevenir el dengue.

La Dra. Capello, indicó que hasta el momento no hay casos autóctonos en Rafaela, más allá de este caso que se reportó en la ciudad pero es importado de otra localidad.



COVID: UNA MESETA

ALTA EN RAFAELA

Al ser consultada la médica infectóloga sobre cuándo se evidenciará un aplanamiento en la curva de contagios, Capello manifestó que “lo que decimos siempre desde el equipo de salud, es que las medidas restrictivas pueden estar pero solamente funcionan si se cumplen; si no se limita la sociabilización o la circulación de personas, la curva no va a descender, puede amesetarse y eso es lo que estamos observando, que hay un leve amesetamiento pero en un punto muy alto”. “El número de contagios sigue siendo muy alto, más allá de que se pueda ver una variación en los números, siempre aclaramos que para saber lo que pasa realmente en la ciudad, hay que contar de domingo a sábado, sumar todos los casos y dividirlo por siete y eso es lo que da el promedio de contagios diarios. Nosotros estamos en un promedio de contagios muy altos, alrededor de los 100 casos diarios. Para tomar decisiones, los funcionarios toman el número de casos semanales y el departamento Castellanos tiene un promedio muy alto todavía”.