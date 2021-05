El Concejo recibe a la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia

Esta mañana, los concejales reciben en la sala de comisiones, a la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, para avanzar con el pedido que formuló el Ejecutivo para incrementar con 80 nuevos cargos la planta permanente municipal. “Lo que tenemos solicitado es un pedido que hace el Ejecutivo, de un aumento de empleados a la planta permanente, esa facultad la tiene el Concejo, es decir, la facultad de ampliar el número de empleados municipales; por lo menos el cupo máximo que hoy está en 1220 y lo piden elevará a 1300 personas”, explicó el presidente del Concejo, Germán Bottero.

El radical, dijo que “hay que recordar que estos son los empleados, -para explicarlo de un modo sencillo-, en blanco, hay otra cantidad importante de contratados, 300, y hay un montón también de otro personal municipal qué revista por horas cátedras, como por ejemplo docentes de la escuela de música, docentes de nivel pre primario. Nosotros en realidad, desde nuestro espacio, desde la oposición, lo que le hemos solicitado a la secretaría que está en este tema, en este caso Cecilia Gallardo, que se acerque al Concejo Municipal, para que nos explique y fundamente la necesidad de 80 nuevas personas en planta permanente”.

Bottero, indicó que la idea de su espacio es conocer hacia donde van a ser direccionadas esas personas, si van a ir a seguridad, hacia control, hacia salud. “Veremos cuál es el pedido y después en base a eso y conforme al proyecto evaluaremos si se puede otorgar el aumento de planta que están solicitando o puede ser un número menor. Esto lo analizaremos después de escuchar lo expuesto por la secretaria”.



EL CONCEJO ESCUCHA A

LOS SECTORES AFECTADOS

El presidente del Órgano Legislativo de la ciudad, se pronunció a favor de defender a los sectores que quieren trabajar que las nuevas disposiciones se lo impiden: “Sabemos que hubo un pedido de paciencia a los gimnasios por unos días para poder hacer algunas gestiones, pero Rafaela ha tomado la decisión de acompañar el último decreto provincial que justamente determina un cierre de todas estas actividades. También sabemos que hay algunas ciudades no tan lejanas como Ceres, San Guillermo, que está desoyendo esta normativa, pero nosotros siendo muy prudentes, porque se sabe que hay un alerta epidemiológico que nadie puede desconocer, con una cantidad de casos de contagios que es lamentable y triste, también entendemos- porque el Concejo lo ha hecho siempre-, el legítimo derecho de la gente que quiere trabajar”.

“El dueño de los gimnasios, como eran los dueños de jardines de infantes allá por fin de año, como pueden ser hoy los que organizan eventos, no están pidiendo un subsidio más, una ayuda del Estado, están pidiendo que los dejen trabajar y uno entiende y lo ha visto, que si los protocolos se respetan, la distancia social existe, si las capacidades en lugares cerrados no se desbordan, si hay un hábito de higiene con alcohol en manos, la posibilidad de contagios se reduce muchísimo, con lo cual, uno siempre apuesta a seguir haciendo las cosas a favor del trabajo, del entrenamiento, con las nuevas formas con las que hay que hacerlo. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, porque hay mucha gente preocupada”, enfatizó le presidente del Concejo.



LAS FACULTADES DEL CONCEJO

Germán Bottero, se explayó acerca del rol que tiene el Concejo en medio de los reclamos y pedidos que recibe: “Como Cuerpo, nosotros acompañamos a todos los sectores, quizás no los acompañamos en el resultado que esperan, porque no son decisiones que sean nuestras; son decisiones que en la gran mayoría de los casos nos sobrepasan, pero sí escuchamos a todos y tratamos de inventar, si se pudiera, alguna alternativa para que la gente pueda trabajar, como por ejemplo lo hicimos junto con el Ejecutivo, cuando se reconvirtieran los salones de fiesta o cuando sucedió algo similar con los jardines de infantes”.