Gimnasios y clubes se movilizaron frente al Municipio y no descartan un acampe Locales 12 de mayo de 2021 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela adhirió al decreto provincial del sábado que estipula la suspensión hasta el 21 de mayo de actividades en clubes, gimnasios y otros establecimientos. La medida busca reducir la circulación de personas. Poco antes del mediodía se concretó la anunciada protesta de representantes de los sectores afectados frente al edificio municipal, llamativamente con fuerte custodia policial.

FOTO J.BARRERA CONCENTRACION. Al menos 200 personas participaron de la protesta frente al Municipio, lo que obligó a cortar el tránsito en la primera cuadra de Bv. Lehmann, mano oeste, y de calle Moreno, hasta 25 de Mayo. FOTO LA OPINION FUERTE CUSTODIA. Al menos 10 efectivos policiales se apostaron en el ingreso del edificio municipal durante la protesta de propietarios y clientes de gimnasios, clubes y otros establecimientos.

La Municipalidad de Rafaela confirmó ayer su adhesión al Decreto N° 0458 del Gobierno provincial que amplió hasta el 21 de mayo las restricciones con el objetivo de "reducir el contagio de Covid-19". Lo hizo en forma tardía, tres días después de los anuncios del gobernador Omar Perotti, lo que generó una ventana de tiempo de grises que generaron mayor confusión entre los sectores alcanzados.

La medida se conoció ayer poco después de las 9 de la mañana, un par de horas antes de la convocatoria de los gimnasios y clubes para, precisamente, rechazar los términos del decreto provincial que los obliga a cerrar sus puertas. De acuerdo al decreto municipal, se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares, la práctica deportiva tanto en establecimientos cerrados como al aire libre en clubes, gimnasios y establecimientos afines, las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, como así también la actividad religiosa en espacios cerrados.

Además, prohíbe la apertura de discotecas y salones de eventos, de fiestas y similares, con las actividades de cines, teatros, centros culturales, salas, complejos cinematográficos y establecimientos afines. En este grupo además, se encuentran la actividad artística y artesanal a cielo abierto en plazas, parques y paseos, las asambleas y actos eleccionarios en forma presencial.

Asimismo, el Municipio solicitó "no permanecer en los espacios públicos sino limitar su uso para la circulación" y destacó que "estas medidas se complementan con controles domiciliarios a las personas que deben permanecer en aislamiento" que hasta ayer sumaban 80 visitas aunque no hay ni se brinda demasiada información al respecto -solo se dice que se realizan pero no los resultados de las mismas-. ¿Qué consecuencias puede haber para los que no cumplen con el aislamiento más allá del aviso al 911?

En este marco, los gimnasios y trabajadores de clubes se movilizaron en doble turno frente al Municipio. Ayer antes del mediodía se registró la primera concentración que incluyó bocinazos y un bombo para marcar el ritmo del descontento generalizado. Incluso los manifestantes se indignaron por la presencia de al menos 10 efectivos policiales en las puertas de ingreso a la sede del gobierno de la ciudad. "No somos delincuentes, somos gente de trabajo. ¿Por qué no dan la cara? Nosotros queremos trabajar porque sino lo hacemos no cobramos. Ellos, los funcionarios, nunca se descontaron un peso del salario bien alto que cobran. El esfuerzo es nuestro, esto no es parejo", hizo catarsis una joven.

"No queremos asistencia económica sino que nos dejen trabajar. Está demostrado que los gimnasios, los centros de enseñanza de distintas actividades como danza, yoga o artes marciales no son un foco de conflicto sanitario, no son lugares de contagio al contrario constituyen un espacio importante para la salud pública. No entendemos por qué se metieron con nosotros", expresó un profesor.

Más allá del malestar, la protesta se desarrolló en forma pacífica y con un único impacto en el tránsito, ya que se debió interrumpir la circulación en la primera cuadra de calle Moreno y la mano oeste de Bv. Lehmann hasta Maipú. Cerca de las 13 horas y después de dos horas esperando "que alguien baje a dar la cara", los manifestantes se retiraron. Desde el Municipio en tanto, remarcaron que "como habitualmente se ha hecho, el Ejecutivo mantiene el diálogo con los distintos sectores".

Por la tarde, hubo una movilización espontánea frente al Municipio. "Queremos trabajar, es nuestro derecho. No nos responsabilicen por el aumento de la curva de contagios, no somos nosotros", afirmó enfáticamente una mujer. Más allá, una mamá se quejaba por el cierre de las clases de patín en un club y las dificultades para explicar la medida a los niños más pequeños.

Más allá de la disposición al diálogo del Municipio, los sectores afectados evaluaban anoche realizar desde este miércoles un acampe en la Plaza 25 de Mayo para plantear su descontento con las prohibiciones. "Algunos gimnasios siguen abriendo, otros decidieron cerrar. Pero esta batalla hay que darla", dijo anoche el dueño de un gimnasio.