Cerca de 1.400.000 personas viven en condiciones de "hacinamiento crítico"

12 de mayo de 2021

El 86,3% de los hogares presenta condiciones de saneamiento adecuadas, mientras que en el restante 13,7% son inadecuadas.

INFOGRAFIA INDEC

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El 20% de los hogares argentinos habita viviendas de calidad insuficiente, casi 1.400.000 personas sufren condiciones de "hacinamiento crítico" y hasta el 30% carece de acceso a servicios esenciales de agua, luz y cloacas. Así lo indica un relevamiento del INDEC basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el cual se sostiene que el 2,6% de los hogares se encuentra en situación de "hacinamiento crítico": son unas 238.000 familias.

Las cifras forman parte del informe sobre "Indicadores de condiciones de vida" difundido ayer por el INDEC, en un relevamiento que incluye los 31 aglomerados urbanos más poblados, donde viven 28.551.490 personas, en 9.254.183 hogares.

Según el informe del segundo semestre del 2020, el 78,9% de los hogares tienen viviendas con materiales de calidad suficiente, otro 7,8% tienen viviendas de calidad insuficiente y el 13,3% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente.

El informe registra que el 10,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 33,8% no dispone de gas de red; y el 31,2% carece de conexión a las redes cloacales. El 97,4% de los hogares habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico y en el 83,5% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 13,9% habitan de 2 a 3 personas por habitación.

Las cifras oficiales indican que el 86,3% de los hogares presenta condiciones de saneamiento adecuadas, mientras que en el restante 13,7% son inadecuadas, en el que el 6,4% de los hogares no posee baño con descarga de agua, que abarca al 8,5% de las personas.

El 97,5% tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda y un 87,2% través de la red pública de agua corriente o de perforación con bomba a motor (10,2%), mientras que el 2,5% de los hogares debe acceder a ese servicio fuera de la vivienda.

El 52,3% de los hogares accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural y un 47,7% no accede a al menos uno de esos servicios.

En materia de salud, el 64% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que el 35,9% solo posee cobertura médica a través del sistema público: el 97,2% de los adultos mayores posee acceso a esos servicios.

En las cifras sobre el sistema educativo, los indicadores de condiciones de vida del INDEC señalan que el 95,8% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 4,2% no lo hace.

Por grupo de edad, la asistencia escolar de niños y niñas de 4 años alcanza el 77% y la inasistencia es del 23%.

Entre los 5 y 14 años suman el 98,2% de asistencia, con una inasistencia del 1,8%.

En el caso de los adolescentes de 15 a 17 años, la asistencia llega al 93,6% y el 4% no asiste a establecimiento educativo alguno.



POBREZA

El nivel de pobreza en la Argentina habría alcanzado el 52% y la indigencia el 25% durante el año pasado, si no hubiera mediado la asistencia social del Estado Nacional para mitigar el impacto de la pandemia, según datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El trabajo académico sostiene que la pobreza por ingresos subió por tercer año consecutivo: de 33,6% en 2018 a 39,8% en 2019 y a 44,7% en 2020. Los datos de la UCA son a octubre del año pasado y se diferencian del 42% de pobreza que informó el INDEC como dato final de 2020.