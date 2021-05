La ambigüedad de lo correcto

En el salón verde de la municipalidad de Rafaela nos reunimos, seis de los más de sesenta integrantes de gimnasios unidos de Rafaela y autoridades municipales, el caso de Amalia Galanti, Marcelo Lombardo e Ignacio Podio y en la misma bogamos juntos por una solución sin respuesta concreta hacia el problema. Esa ambigüedad de una rica charla donde fuimos escuchados y valorados, al igual que, nota en mano, viendo las posibilidades de la reapertura de nuestros comercios, con las soluciones presentadas por todos los gimnasios nucleados y unidos de manera responsable para una justa causa, simplemente seguir con nuestras actividades ofreciendo al usuario esa distracción necesaria en los momentos en que transitamos y la prevención sincera hacia la enfermedad y sus agravantes, porque no existe ensayo donde demuestre una fisura de los gimnasios, no encontramos un paciente en nuestro hospital, ocupando una cama, porque los contagios no están presentes dentro de nuestros establecimientos, porque, de mas esta describir lo importante que somos, precisamente en la salud y sus respectivos hábitos de vida saludable, hoy tan utilizada como camino ideal, entonces, es preciso decir que, si el camino correcto es hacer actividad física, no podemos de ninguna manera permitir el cese de nuestra actividad. Por eso, y por mucho más, mi narrativa es ambigua, por un lado el ser escuchado, comprendido, valorado. Por otro, la reunión no tuvo respuesta concreta, por ende, no fue lo productiva que esperábamos. Pero todo tiene un aliciente, en la valoración pudimos apreciar el reconocimiento, y lo humano por parte de ellos. Y el pedido de nuestras autoridades, fue autentico, tiempo para poder elevar nuestros petitorios, solo dos días para la tan ansiada respuesta. Ellos no la tuvieron en la inmediatez, pero basta con la garantía de intentarlo elevando el reclamo, de sentirlos afectados al pedido y actuando a consideración, de ver con nuestros ojos como tantas veces lo hicimos nosotros con los ojos de ellos, en la ecuanimidad, sabiendo que no es sencillo estar en su lugar, tomar decisiones pero más difícil es coartar el trabajo!..., con eso me quedo, hoy estuve reunido con personas, vi lo humano de ellos en el sincericidio de los presentes, a cada momento. Construir, entendernos, solucionar, trabajar y apoyarnos.

Espero, como anhelo escribir lo importante de la reunión en la próxima nota. Hoy, detalladamente me conformo con haber sido escuchado, nos fuimos conformes pero no tranquilos. Ese sin sabor estuvo presente al instante. Es como entender todo pero sentirse vacío. Es ponerse al otro lado y comprender. Espero…, se pongan de nuestro lado y entiendan.

Somos salud, somos responsables. Y algo importante para destacar, estamos unidos por una justa causa, con un sentido común, ofrecerles a nuestros usuarios vida y divertimiento, salud y bienestar. De eso se trata. De abrir lo que sirve de verdad, los deportes en toda su dimensión, trabajando con la coherencia responsable a cada momento. Nada más. Agradecido de corazón.