Lo que vendrá en el Turismo Carretera

Las próximas horas serán claves para saber donde continuará el Turismo Carretera luego de la fecha de Concordia que se realizará el 30 de mayo. Este martes, en la habitual reunión de comisión directiva, se podría llegar a definir el compromiso siguiente.

Hay dos escenarios con posibilidades, de acuerdo a lo informado por Carburando. En la calle de boxes de Paraná se escuchó que el TC podría llevar adelante la siguiente competencia, después de Concordia, en el autódromo de San Nicolás o en el Roberto Mouras de La Plata.



¿A MISIONES Y SAN JUAN?

En posadas hay intenciones de llevar al Turismo Carretera pero el tema de la pandemia es lo que está frenando esa posibilidad. En la Asociación Corredores Turismo Carretera esperan una respuesta para saber si se puede ir próximamente.

Por otra parte, hay una alta posibilidad de visitar Villicum con el TC el 1 de agosto. De concretarse se correrá el Desafío de las Estrellas.

La modificación dada a conocer recientemente, de las fechas de las PASOS y las elecciones generales, coinciden con dos carreras pactadas por el TC para el calendario 2021. Ellas son las del domingo 12 de septiembre y la del 14 de noviembre.

Como no puede haber ningún tipo de actividad la ACTC deberá resolver como acomoda esas dos finales. ¿Correr el sábado? Es una posibilidad.



LAMENTO DE WERNER

"Me pasó bien, no puedo decir nada", empezó diciendo un decepcionado Mariano Werner a Campeones sobre la forma en que un triunfo que tenía en el bolsillo en su Paraná natal y en un circuito que conoce a la perfección, se le escapó en la última vuelta ante Juan Cruz Benvenuti (Torino).

El vigente campeón de Turismo Carretera buscaba su segundo éxito de la temporada pero su tuvo que conformar con la segunda posición. "Hizo una gran maniobra y se me puso el auto de costado. Me exigió por afuera e ingresé de cola a la curva 2", agregó. "Si hay algo que me perjudicó, fueron los relanzamientos, que muchas veces salen a favor y hoy (por ayer) no fueron así", culminó quién ascendió al tercer lugar en el campeonato, a 51 puntos del líder Agustín Canapino.