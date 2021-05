Los clubes esperan que se levanten las restricciones

En el primer día de prohibición por parte del gobierno de la provincia para la práctica de actividades deportivas, en lo referido a los clubes, el cierre de los mismos fue prácticamente total. Solamente -al menos entre las instituciones de mayor cantidad de deportistas de la ciudad- hubo entrenamientos, de manera normal y también con la misma concurrencia de un día habitual, en Sportivo Ben Hur. El resto de las entidades acató lo dispuesto por el decreto que se conoció el fin de semana.

De todos modos, que haya sido acatado no implica que se esté de acuerdo, salvo algunas excepciones. Casi todos los clubes tienen en claro que dentro de sus instalaciones no se han producido contagios, debido al buen funcionamiento de los protocolos aprobados por gobierno y municipio. Y que están dadas las condiciones para seguir abiertos con los entrenamientos, ya que recordemos que las competencias están frenadas desde el 20 de abril.



HOY UNA MARCHA

Este martes, a las 11, profesores, entrenadores y deportistas de las instituciones marcharán junto a representantes de gimnasios agrupados de Rafaela frente a la Plaza 25 de Mayo para expresar su reclamo y descontento por la prohibición de estas actividades deportivas.

Merece apuntarse que junto al reclamo por tema económico al suspenderse el desarrollo de las actividades (que se profundiza en los clubes de barrio y amateurs), se hace hincapié en la necesidad de los chicos, adolescentes y adultos de poder hacer deporte como una medida de prevención de enfermedades, en beneficio de la salud, y mucho más con esta pandemia.

A priori, merced también a la gestión que efectuará el gobierno local en Santa Fe, se aguarda que pueda darse una anhelada autorización. Un dato no menor es que en otras ciudades de determinados Departamentos de la provincia que también están catalogados como Castellanos en el mapa epidemiológico, se han levantado restricciones.