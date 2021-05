Delbonis tuvo un gran debut en Roma Deportes 11 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB MANTIENE SU NIVEL./ Federico Delbonis le ganó a Kachanov.

El azuleño Federico Delbonis (64° del ránking mundial) volvió ayer a lograr un resonante triunfo en el circuito profesional ATP al superar en tres sets al ruso Karen Kachanov (24°), en su debut en el Masters 1000 de Roma, donde el bahiense Guido Pella no pudo presentarse por la lesión muscular que lo aqueja hace dos semanas.

Delbonis, que venía de dos victorias en la clasificación para llegar al cuadro principal, se impuso con parciales de 3- 6, 6-4 y 6-0, en una hora y 44 minutos de juego sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico. El bonaerense venía de eliminar a Pablo Carreño Busta, otro de los mejor rankeados, la semana pasada en el Masters 1000 de Madrid, lo que le permitió subir 13 puestos en el escalafón de la ATP.

En la siguiente instancia, Delbonis enfrentará al belga David Goffin (13), que eliminó al italiano Salvatore Caruso 3- 6, 6-4 y 6-0, y que triunfó en el único antecedente entre ambos, en las semifinales de la Copa Davis 2015.

En tanto, Pella (59°) debía enfrentar al húngaro Marton Fucsovics en el primer turno de la jornada pero no pudo presentarse por la lesión que arrastra en el aductor derecho, que lo llevó a abandonar en el ATP de Munich y la semana pasada en Madrid.

Este tramo de la temporada es muy importante para los tenistas argentinos, no solo porque es sobre polvo de ladrillo, la superficie que suele ser predilecta, sino porque la pandemia no permitió que en 2020 se juegue, por lo que todos los puntos serán importantes para el ránking.

El tercer representante de la Legión argentina en Roma será el porteño Diego Schwartzman (10° y octavo favorito), quien debutará en la segunda vuelta contra el canadiense Felix Auger- Aliassi, que venció al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-7 (5) y 6-4.

Tres argentinos fueron campeones en este certamen, aunque el último en 1989 (Alberto Mancini), después de Guillermo Vilas (1980) y José Luis Clerc (1981).