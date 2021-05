"Me emocionó bastante cuando me lo dijeron" Deportes 11 de mayo de 2021 Redacción Por Meli Gretter expresó su alegría tras ser confirmada como capitana de Las Gigantes.

FOTO PRENSA CABB UN ESPEJO./ La base rafaelina durante los entrenamientos en Sunchales.

La Selección femenina tiene nueva líder, una noticia de total relevancia que se dio a conocer en el fin de semana: Melisa Gretter fue designada como la flamante capitana y será el principal emblema del proceso que comenzó Gregorio Martínez a mediados de 2020. Su debut como capitana será oficialmente en el FIBA FIBA Women's AmeriCup que se desarrollará del 11 al 18 de junio en San Juan, Puerto Rico, y donde Argentina irá por una de las cuatro plazas para los clasificatorios del Mundial 2022.

En diálogo con Prensa CAB mientras el combinado nacional entrena en Sunchales, Gretter habló sobre su reciente nombramiento como nueva capitana y líder de un grupo que mezcla varias jugadoras de experiencia junto con una nutrida cantidad de nombres de jóvenes de proyección. En la entrevista también reflexionó sobre el orgullo y la responsabilidad que representa, el rol de conducir al equipo, el momento en el cual se encuentra la Selección en este nuevo proceso y además su gran año en el Movistar Estudiantes de España, con el que ya renovó para la próxima temporada.

- En la designación para tu capitanía, Gregorio destacó tu disciplina, dedicación, compromiso y que ese es el espejo con el que quiere que se refleje la Selección argentina, a partir de ese modelo de referencia que sos. ¿Qué sensaciones te provocó el nombramiento?

- Es una alegría muy grande. Si bien para mí la capitanía es un título, porque en un grupo todas tenemos que tirar para el mismo lado, siempre hay un capitán dentro de un equipo y para mí es un privilegio ser parte de este nuevo proyecto y grupo que armó Gregorio con su staff. Claro que me tocó, me emocionó bastante ayer al momento en el que me lo dijeron. La función principal va a seguir siendo la misma, mostrarle a las chicas que en esto hay que hacer sacrificios, que conlleva esfuerzo y dedicación, y que quien quiera seguir por este camino y vestir la camiseta de la Selección argentina tiene que dejar de lado el ego y enfocarse en el grupo, en armar un equipo competitivo. Todas juntas vamos a luchar por dejar a Argentina en lo más alto posible, es este nuestro deseo.

- Los halagos y ese mimo a tu persona, a la Meli Gretter detrás de la deportista, más allá de que a Gregorio lo conocés desde hace ya varios años, ¿cómo te hicieron sentir?

- Sin dudas que con Gregorio nos conocemos desde hace muchísimo. Si bien ya sé la forma de trabajar que tiene y lo que es como profesional, lo principal es que nos conocemos como personas. Y que él valore todo ese sacrificio y todo el esfuerzo que hago, no solo por llevarlo dentro de la cancha sino también por fuera, me da una felicidad enorme. Me da mucha felicidad que se vea eso antes que la Meli jugadora. Para mí es un privilegio y me enorgullece que vean esa parte de mí antes de lo que pueda transmitir dentro de la cancha, que ese entorno en sí se vea.

- Por delante, en un mes ya tendremos la Women's Americup con todo lo que representa a nivel continental pero también para la Selección argentina, ¿qué expectativas tenés de lo que se viene?

- Las ilusiones son las mejores siempre. Sabemos que vamos a jugar un torneo difícil, duro, pero nos estamos preparando para enfrentarlo. No vamos a ir a ver qué pasa, sino que queremos ir a buscar esa clasificación tan deseada que queremos todos y creo que en los entrenamientos día a día vamos demostrando esa intensidad y esa forma de jugar que vamos a llevar al torneo. Ahora todas estamos armándonos y conociéndonos como grupo, porque si bien después vamos a quedar 12, todas somos parte de la Selección argentina. Lo principal es armar un grupo de trabajo donde todas tiramos para adelante. Lamentablemente en un equipo solamente quedan doce, pero nos tenemos que quedar con competir al máximo en cada entrenamiento, buscar ese lugarcito dentro del plantel y la que le toque quedar afuera estar orgullosa de ser parte de este grupo. Creo que lo principal es armarnos bien, ser fuertes como equipo, y después dentro de la cancha mostrar también esa intensidad y filosofía de juego que va a establecer el staff.

- Hoy la cabeza indica que la prioridad es adoptar una idea y estilo juego, ¿en qué momento creés que se empieza a mirar más el torneo?

- Es cierto que ahora estamos enfocadas en nosotras, en armar el grupo y el cuerpo técnico estará ya pensando en el resto de los equipos de la Americup, que es su función. Nosotras hoy tenemos que ir involucrándonos en el juego y en la filosofía del cuerpo técnico, conocernos como jugadoras, armar ese grupo, más adelante será pensar en los posibles partidos de preparación. Desde ahí seguramente estemos mucho más enfocadas en el torneo.

- En este grupo renovado vas a ser una líder por naturaleza pero también por la imagen que representás para las más chicas. ¿Qué grupo ves hoy y cómo encontrás dentro de esta preselección a las más jóvenes?

- Me encontré con un grupo muy bueno. Hay varias chicas que son jóvenes y otras de más experiencia, y estamos armando un lindo grupo de trabajo donde las más pequeñas traen esa energía que necesita el equipo y nosotras las más grandes tratamos de poner toda nuestra experiencia y lo que significa ser parte de la Selección argentina mayor, algo que quieras o no se nota bastante cuando sos joven y querés dar el salto. Todas están dispuestas a aprender y eso es algo que me sorprendió, como así también todas están dispuestas a dar su máximo en cada entreno. Entre todas nos estamos exigiendo, y después estará en Gregorio decidir. Creo que se la vamos a dejar un poco complicada en tener que decidir a las 12 jugadoras porque todas estamos a la altura.