La tercera final entre Quimsa y San Lorenzo

Deportes 11 de mayo de 2021 BASQUETBOL

El tetracampeón San Lorenzo y el mejor equipo de la fase regular, Quimsa de Santiago del Estero, jugarán hoy la tercera final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con la novedosa incorporación de hinchas virtuales a través de un sistema informático. La serie al mejor de cinco juegos, que está igualada 1-1, tendrá un nuevo capítulo en el Estadio Obras del barrio porteño de Núñez desde las 18:00 con transmisión de TyC Sports.

Quimsa, que busca su segunda coronación tras la obtenida en 2014-15, se adelantó 1-0 el pasado jueves con una victoria por 75-68 pero el club de Boedo se recuperó el domingo con una gran reacción en el último cuarto. Después estar en desventaja desde el inicio, el conjunto dirigido por Silvio Santander ajustó su defensa y se llevó el segundo punto por 81-72, con una destacada labor del escolta José Vildoza, autor de 21 tantos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Quimsa perdió en el segundo cuarto al alero Mauro Cosolito, lesionado en su codo izquierdo por una mala caída.

"Creo que la clave estuvo en la defensa. Ofensivamente también empezaron a salir las cosas que veníamos haciendo, más que nada el pasarnos más la pelota y fundamental fue que entraron los triples, que en el primer tiempo no estuvimos acertados", analizó el Toro Acuña sobre la segunda final.

En cuanto a su momento personal, el pivote rafaelino sostuvo: "La verdad que me siento muy bien, con toda la confianza que me dan mi cuerpo técnico y mis compañeros. Así que uno entra a la cancha con mucha confianza. Silvio (Santander) nos está pidiendo a los internos que juguemos un poco más. En lo personal me siento bien en el equipo, Silvio quiere que tanto yo como Kevin que seamos más ofensivos, que ataquemos más. Creo que lo estamos haciendo bien. También hay que estar finos a la hora de defender".