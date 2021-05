Boca visita a Santos en San Pablo Deportes 11 de mayo de 2021 Redacción Por COPA LIBERTADORES

FOTO ARCHIVO EN BRASIL. / El Xeneize visita a Santos en San Pablo.

BUENOS AIRES, 11 (NA) -- Boca buscará hoy una victoria que le permita acercarse a la clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores cuando visite al Santos por la cuarta fecha del Grupo C del certamen continental.

El encuentro se disputará a partir de las 19.15 en el estadio Urbano Caldeira, contará con el arbitraje del uruguayo Christian Ferreyra, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Carlos Barreiro y Martín Soppi, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable ESPN.

Boca tiene 6 unidades, está segundo debajo de Barcelona de Guayaquil, que tiene 9, mientras que el Santos está en el tercer lugar con 3 puntos.

El equipo brasileño venció a Sao Bentos por 2 a 0 por el torneo local mientras que previamente goleó como local a The Strongest por 5 a 0 por la Copa Libertadores y el entrenador Marcelo Fernandes no confirmó el equipo en el cual Ángelo Borges y Marinho pelean por un lugar al igual que Marcos Leonardo y Kaio Jorge.



RUSSO NO DIO PISTAS

DEL EQUIPO



Boca viene de perder ante Patronato en Paraná por 1 a 0 por la Copa de la Liga Profesional mientras que por la Copa Libertadores cayó por 1 a 0 frente a Barcelona de Guayaquil como visitante en la fecha pasada.

Si bien el próximo fin de semana recibirá a River, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional en una nueva edición del Superclásico, el técnico Miguel Ángel Russo pondrá lo mejor que tiene en Brasil para intentar acercarse a los octavos de final.

El entrenador no dio indicios del equipo que jugará frente al Santos, pero se estima que Julio Buffarini no sería de la partida por lo cual Nicolás Capaldo podría pasar a la zona defensiva.

Además Frank Fabra iría por Emmanuel Mas, Cristian Medina ingresaría en lugar de Leonardo Jara y los delanteros Carlos Tevez y Sebastián Villa irían desde el arranque por Agustín Obando y Franco Soldano, respectivamente.



Santos-Boca Juniors



Estadio: Urbano Caldeira. Árbitro: Christian Ferreyra. Hora de inicio: 19.15 - TV: ESPN .



Santos: Joao Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Balieiro, Jean Mota, Gabriel Pirani; Ángelo Borges o Marinho, Marcos Leonardo o Kaio Jorge, Lucas Braga. DT: Marcelo Fernandes.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.