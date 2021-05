“Hay que confiar en el trabajo” Deportes 11 de mayo de 2021 Redacción Por A pesar de la derrota Walter Otta se mostró muy tranquilo y satisfecho por lo realizado en Caballito. “Estamos tranquilos, siete partidos que no perdía el equipo. El funcionamiento nos da la razón con algunos jugadores en los que nosotros creíamos mucho. Hay que seguir, falta muchísimo y la idea nuestra es estar entre los cuatro”, indicó.

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. / El DT de la Crema se mostró tranquilo y muy confiado con su equipo, a pesar de la derrota.

Toda derrota duele pero quizás, en un torneo tan largo y en donde todavía hay margen para dejar puntos en el camino, la del último sábado no parece haber herido en lo más mínimo a Atlético de Rafaela. Sucede que la producción futbolística que tuvo la ‘Crema’ en Caballito fue de lo mejor que mostró hasta ahora en la temporada 2021 de la Primera Nacional, pero el resultado no acompañó el rendimiento.

“Estamos con la bronca lógica de perder pero con la tranquilidad que el equipo viene de menor a mayor”, advirtió Walter Otta tras el 0-1 ante Ferro Carril Oeste.

“Hay que confiar en el trabajo”, señaló, y luego sumó: “Estamos tranquilos, siete partidos que no perdía el equipo. El funcionamiento del sábado nos da la razón con algunos jugadores que nosotros creíamos mucho. Hay que seguir, no te podes relajar, es largo, falta muchísimo y la idea nuestra es estar entre los cuatro, hay que seguir trabajando”.

Y si bien Atlético se volvió con las manos vacías, sabe que jugando así conseguirá muchos más puntos de los que perderá. “La tranquilidad de que el equipo jugó el mejor partido de lo que va del año”, indicó Otta, y destacó: “Recuperamos a un jugador como Molina, sabíamos y siempre confiamos en que es un distinto, el nos dio la razón. Levantó mucho el rendimiento y a partir de él creo que el equipo mejoró muchísimo, lamentablemente en un contexto donde creo que hicimos el mejor partido con la pelota terminamos perdiendo. El fútbol es así, a veces tenés que tener un poquito de suerte, Ferro la tuvo y nosotros no tuvimos la eficacia que sí tuvimos en los últimos partidos, no estuvimos finos en los últimos metros”.

A la hora de referirse a la actuación del equipo y el trámite mismo del juego ante Oeste, Otta contó: “Las situaciones de gol se generaron después de asociaciones lindas, profundas, eso nos daba la sensación de que en cualquier momento lo empatábamos y nunca íbamos a perder el partido, el fútbol es así, hay que hacer goles, tuvimos varias, las erramos y después a sufrir".

Y la ‘revancha’ está a la vuelta de la esquina. Semana corta de trabajo ya que este jueves Atlético estará abriendo la fecha 10 de la zona B cuando reciba, 21.10 (TyC Sports) a Tristán Suárez. Y en relación a lo que se viene, Walter Otta apuntó: “Siempre hay cosas por corregir pero con esta producción poco. Fue bueno lo de Recalde que hacía mucho que no jugaba. Se dieron todas las circunstancias para que la suerte no acompañe, este es un juego donde el azar también tiene mucho que ver, la eficacia no la tuvimos. Hay que barajar y dar de nuevo, volver a ganar el jueves y meternos en el lote de arriba”.