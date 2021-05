Reino Unido permitirá la vuelta de los abrazos

La nueva normalidad en algunos países ya está sucediendo. A partir del lunes 17 de mayo, el Reino Unido reabrirá cines, teatros, museos y se permitirá reuniones de hasta 30 personas al aire libre. Pero lo más esperado por todos es que se permitirán los abrazos entre personas de otras burbujas, es decir, se podrá abrazar a familiares y amigos.

Con este anuncio el primer ministro subrayó la importancia de seguir cuidándose y tomar las precauciones necesarias para no tener que retroceder de fase. A su vez sugirió que la ciudadanía se realice test previos si van a verse con personas vulnerables o de riesgo.

Ese lunes también se abrirán bares, restaurantes. Se permitirán los viajes al exterior y la posibilidad de reuniones bajo techo de no más de seis personas. “Los datos epidemiológicos indican que se puede seguir adelante con el plan gubernamental de desconfinamiento. Si todo va bien, culminará con el levantamiento de todas las restricciones el 21 de junio”, anunció Boris Johnson.

Las autoridades sanitarias británicas anunciaron que bajó el nivel de alerta por Covid en el país "del 4 al 3", lo que significa que ahora "la epidemia se encuentra circulando en general" en lugar de "aumentar de manera exponencial".

Según los últimos datos oficiales, ya hay 17.669.379 personas con las dos dosis de la vacuna, equivalente al 33,5 % de todas las personas mayores de 18 años.

Más del 67% de la población adulta del país ya está vacunada y esto permite que el número de decesos vaya disminuyendo. El Gobierno indicó que las tasas de infección en el país se encuentran ahora en el nivel más bajo desde septiembre y que las admisiones hospitalarias por la enfermedad siguen disminuyendo. Además, este lunes no se registraron fallecidos, algo que no ocurría desde mediados de marzo.