EE.UU. autorizó la vacuna Pfizer en chicos de entre 12 y 15 años Internacionales 11 de mayo de 2021 Redacción Por La medida alcanzará a unos 17 millones de niños y adolescentes, esto es el 5,3% de la población del país.

FOTO NA PFIZER BIONTECH. La vacuna alemana-estadounidense llegará a una nueva franja etaria.



BUENOS AIRES, 11 (NA).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), autorizó ayer el uso de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech en chicos de entre 12 y 15 años. "La expansión de la población elegible es un paso significativo en la lucha contra la pandemia", indicó la comisionada de la agencia sanitaria del país norteamericano, Janet Woodcock.

En ese sentido, agregó: "Las acciones de hoy permiten que una población más joven esté protegida contra el Covid-19, lo que no acerca a volver a una sensación de normalidad y a terminar con la pandemia. Padres y tutores pueden estar tranquilos de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de toda la información disponible, así como lo hemos hecho con todas nuestras autorizaciones de emergencia para vacunas contra el Covid-19".

Hace unas semanas Pfizer había confirmado que los resultados de los ensayos en adolescentes eran tan efectivos en ese grupo de edad como en los adultos. La vacunación de los niños también es clave para aumentar el nivel de inmunidad colectiva en la población y reducir el número de hospitalizaciones y muertes.

La vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 se administrará en esta franja etaria como una serie de dos dosis, con tres semanas de diferencia, la misma dosis y régimen de dosificación para los mayores de 16 años. “Este es un momento decisivo en nuestra capacidad para combatir la pandemia de Covid-19”, dijo a The Associated Press el Dr. Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer que también es pediatra.

La FDA determinó que la vacuna cumple con los criterios legales y que los beneficios conocidos y potenciales de esta en personas de 12 años o más superan los riesgos conocidos y potenciales, lo que respalda la uso en esta población.

Asimismo, actualizó las hojas de datos para los proveedores de atención médica que administran la vacuna (proveedores de vacunación) y para los destinatarios y cuidadores con información para reflejar el uso de la vacuna en la población adolescente, incluidos los beneficios y riesgos de la vacuna.

Los ensayos clínicos en la Fase III llevados a cabo en 2.260 adolescentes de Estados Unidos "mostraron una eficacia del 100% y una robusta respuesta en forma de anticuerpos", dijeron las compañías en un comunicado.

Según se detalló, los voluntarios produjeron fuertes respuestas de anticuerpos y experimentaron aproximadamente los mismos efectos secundarios observados en personas de 16 a 25 años. Dado que los niños con el virus podrían ser foco de contagio del Covid-19, los expertos coinciden en que es posible que se deban incluir la vacunación para alcanzar la inmunidad colectiva.

Pfizer y su socio alemán BioNTech solicitaron recientemente una autorización similar en la Unión Europea, a la que seguirán otros países.

Las últimas noticias son bienvenidas para las familias estadounidenses que luchan por decidir qué actividades son seguras para reanudar cuando solo los miembros más jóvenes de la familia permanecen sin vacunar. “No puedo sentirme totalmente cómoda porque mis hijos no están vacunados”, dijo Carrie Vittitoe, maestra sustituta y escritora independiente en Louisville, Kentucky, que está completamente vacunada al igual que su esposo y su hija de 17 años.

Pfizer no es la única empresa que busca reducir el límite de edad para su vacuna. Moderna dijo recientemente que los resultados preliminares de su estudio en jóvenes de 12 a 17 años muestran una fuerte protección y no presentan efectos secundarios graves. Otra empresa estadounidense, Novavax, tiene una vacuna COVID-19 en etapa avanzada de desarrollo y acaba de comenzar un estudio también en jóvenes de 12 a 17 años.

El siguiente paso es probar si la vacuna funciona incluso para niños más pequeños. Tanto Pfizer como Moderna han comenzado estudios en los EEUU en niños de 6 meses a 11 años. Esos estudios exploran si los bebés, los niños en edad preescolar y los niños de primaria necesitarán dosis diferentes a las de los adolescentes y los adultos. Gruber dijo que Pfizer espera sus primeros resultados en algún momento del otoño.

Fuera de EEUU, AstraZeneca está estudiando su vacuna entre jóvenes de 6 a 17 años en Gran Bretaña. Y en China, Sinovac anunció recientemente que presentó datos preliminares a los reguladores chinos que muestran que su vacuna es segura en niños de hasta 3 años.

Los niños son mucho menos propensos que los adultos a enfermarse gravemente por Covid-19, sin embargo, la pandemia los ha golpeado duramente. Representan casi el 14% de los casos de coronavirus del país. Al menos 296 han muerto por Covid-19 solo en los EE.UU. y más de 15,000 han sido hospitalizados, según un recuento de la Academia Estadounidense de Pediatría. Eso sin contar el número de miembros de la familia que se enferman o mueren, o la interrupción de la escuela, los deportes y otras actividades tan cruciales para el bienestar general de los niños.

“Los niños en este momento están luchando”, dijo Gruber. Además, “necesitamos que la mayor cantidad de personas en el país que tienen el potencial de transmitir el virus estén protegidas”.

Los expertos dicen que los niños deben recibir las vacunas si el país va a vacunar al 70% al 85% de la población necesaria para alcanzar lo que se llama inmunidad colectiva.

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que las personas no vacunadas, incluidos los niños, deben seguir tomando precauciones, como usar máscaras en interiores y mantenerse alejadas de otras personas no vacunadas fuera de sus hogares.