Los Montaner brindarán un show vía streaming por primera vez Información General 11 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET LOS MONTANER. La familia anunció su concierto "Solo una vez"

El cantante Ricardo Montaner anunció su concierto "Los Montaner, solo una vez", semipresencial y vía streaming, para el sábado 12 de junio.

El show se llevará a cabo desde el escenario del Anfiteatro Altos de Chavónel, ubicado en el municipio La Romana, en República Dominicana, y contará no solo con la actuación de Ricardo, sino también de sus hijos Mau, Ricky, Evaluna y su esposo Camilo. De esta manera, el evento se podrá ver en vivo y en tiempo real para todo el planeta.

Es importante mencionar que esta será la primera vez que la familia realice un concierto conjunto. Por lo tanto, los artistas, quienes han logrado reconocimiento individual en sus respectivas carreras musicales, interpretarán en vivo sus mejores temas y las canciones favoritas del público.

En tal sentido, la producción del concierto contará con la participación de más de 200 personas entre músicos, técnicos y producción, quienes serán los encargados de la gran puesta en escena que se verá en uno de los lugares turísticos más codiciados de República Dominicana.

Recordemos que a finales de 2020, la familia presentó su primer single en comunidad "Amén", el cual se acerca a los 150 millones de reproducciones en el canal de YouTube del cantante nacido como Héctor Eduardo Reglero Montaner.

Además, se anunció que llevarán sus vivencias a un "reality show" sin libreto, grabado en Miami, en el que también participarán Marlene Miranda, esposa de Ricardo, además de las parejas de Mau y Ricky. Al parecer, los Montaner copiarán el formato de “Keeping up with the Kardashians”, el show que transmitió durante 14 años la vida de la mencionada familia estadounidense.

En caso de querer obtener las entradas, se deberá acceder a www.entradauno.com. Una vez confirmada la transacción, llegará un código al correo electrónico para poder ingresar al evento. Además, las personas que adquieran primero estos boletos, tendrán un beneficio exclusivo: podrán participar de una charla con los artistas antes del concierto, a través del dispositivo electrónico que se tenga a mano.

Ricardo Montaner es uno de los grandes exponentes de la música romántica latinoamericana, con una larga trayectoria en la música. Como consecuencia, en 2016 obtuvo un reconocimiento por su trabajo en los Premios Grammy Latinos a la “excelencia musical”.

Por un lado, su hija y yerno, Evaluna y Camilo, son artistas e influencers en las redes sociales. En total, suman más de 35 millones de seguidores en Tik Tok y más de 37 millones en Instagram, donde suelen compartir el día a día de sus vidas.

Por el otro, Mau y Ricky continúan enfocados en su carrera musical y también priorizan las redes sociales. Actualmente, el dúo creó un reto en Tik Tok llamado #FreshChallenge, con el cual incitan al público a mostrarse arreglados y luego, con un cambio de ropa más cómoda. Lo que buscan con este reto es no caer en las tentaciones de lucir siempre “perfectos” para las redes sociales.

Por último, dentro de pocos días, o semanas, aún no se sabe con certeza, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, formarán parte del jurado de La Voz Argentina, junto a otras figuras nacionales como Lali Espósito y Soledad Pastorutti. La segunda temporada del certamen de canto, se emitirá por Telefe y será conducida nuevamente por Alejandro “Marley” Wiebe.