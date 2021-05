No Te Va Gustar lanza “Luz”, su nuevo álbum musical Información General 11 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET NO TE VA GUSTAR. La banda estrena su undécimo álbum de estudio.

No Te Va Gustar llegó con su nuevo álbum “Luz”, el cual cuenta con invitados de primer nivel que reflejan la amplitud de la banda durante estos 26 años de carrera musical. Se trata de “un disco de rock directo, contundente, con el sello de la banda y con búsquedas nuevas”.

Como parte del lanzamiento y para acercarle a sus fans un pedacito del disco, No Te Va Gustar realizó la presentación oficial de “Rama”, la primer canción que aparece en el álbum, con un streaming por el canal de YouTube de la banda a las 00 horas del 7 de mayo, al mismo tiempo en que salía el disco en todas las plataformas digitales.

“Luz” cuenta con 12 canciones, de las cuales una es “Venganza”, el sencillo que estrenaron junto a la joven cantante que actualmente se encuentra en auge, Nicki Nicole, días antes del 8 de marzo, el Día de la Mujer, con el fin de sumar a la lucha contra la violencia de género. En paralelo, el disco goza de la participación de Ricardo Mollo, músico argentino y actual pareja de la actriz Natalia Oreiro.

Es importante mencionar que los planes de la banda cambiaron por completo con la llegada de la pandemia de covid-19. A comienzos del 2020, No Te Va Gustar se encontraba en medio de la gira “Otras Canciones 25 años” y, a pesar de que aún tenían muchos escenarios y públicos que visitar, la situación sanitaria lo impidió.

De esta manera, la banda uruguaya decidió continuar con el proyecto de un nuevo disco. En un primer momento, tuvieron la idea de viajar al exterior a grabar el undécimo álbum de estudio, pero por la pandemia no pudieron llevarlo a cabo. No obstante, el grupo encontró una estancia llamada Vik, ubicada en José Ignacio, Uruguay, y se quedaron fascinados con el lugar.

Por lo tanto, durante 20 días, todos los músicos de la banda convivieron en aquel sitio y así nació “Luz”, esta nueva creación que tiene en la producción una vez más a Héctor Castillo. Finalmente, el disco se completó en Montevideo y Nueva York con un trabajo intenso por parte de todos los integrantes del grupo.