Sensaciones y Sentimientos Sociales 11 de mayo de 2021 Por Hugo Borgna Leer mas ...

SER BUEN CIUDADANO

Esta nota semanal ya empieza con inconvenientes.

¿Cómo se le puede pedir al hombre común (ya no suena bien decir “de a pie”) que se haga cargo de cuestiones sociales y –hasta económicas- con todos los problemas que tiene diariamente?

No es justo. Debe pagar impuestos, obedecer legislaciones –algunas nuevas y/o de ocasión y otras permanentes desde siempre- además de cumplir horarios en su trabajo. Y, como si fuera poco lo dicho, también ser apoyo de una familia.

¿Se le debe pedir que tenga pensamiento profundizado de ciudadano cabal, con toda la responsabilidad que eso implica?

Es que, en otras palabras, se está pretendiendo que el hombre común, ese que tiene derechos y obligaciones, se convierta vocacionalmente en observador, juez, árbitro y controlador de VAR de toda la variante humana que lo rodea. Y, no olvidar el detalle, todo por el mismo importe que cobra mensualmente. Esa persona, que pretendidamente imaginamos como “buen” ciudadano, tiene derecho a decir en voz alta y para que lo escuchen todos, “para todo eso están los políticos”

Ahora sí se ha iluminado el panorama, al completarse el espectro social de interacciones y funciones de los sectores básicos que componen la sociedad.

Pero, ¿con solo entenderlo surge la ecuación que la hace funcionar?

El ciudadano espera el buen andar social y económico de la comunidad por la acción de los políticos, y da por descontado que ellos, al igual que los dioses griegos, tienen todas las respuestas y soluciones. Hay que decir también que los dioses griegos eran imperfectos. Cómodos y felices ordenaban la vida de los mortales a su total gusto y placer, despreocupados de toda cuestión ética que pudiera crearles un deber social. Más aún, para completar la mala prensa que se les atribuye (no hay que olvidar que no existieron, salvo en la idea de los griegos de entonces), en la mayoría de las veces actuaban solo guiados por caprichos del momento. Decididamente no se puede tomar a los dioses griegos como modelo o ejemplo de buen actuar. Menos todavía de correcto ideario.

Que una persona común se convierta en ciudadano no supone ningún esfuerzo; con que mire a su alrededor de su casa y de su familia, ya tiene una idea bastante exacta de cómo está su comunidad, al menos de su parte social, que bien puede ser mayoritaria. Percibe entonces claramente qué hay y qué falta y con eso ya tiene elementos para opinar y sugerir. Cuando lo hace está ejerciendo como ciudadano pensante y habilitado.

¿Vieron, lectores atentos, qué fácil es egresar de la indiferencia y desinterés de la cosa pública, al rol fundamental de la persona en una comunidad organizada mediante la democracia?

Lo que queda claro es que el acto de emitir un voto no hace al funcionamiento ideal de la sociedad organizada.

No. Algo falta; se debe completar con el conocimiento -fácil de adquirir- del sistema de la República, pero esa es una cuestión que merece ser tratada en otro material escrito a producirse aunque se pueda concluir, por ahora, que el buen ciudadano no pierde nunca de vista el ordenamiento que establece el sistema republicano.

La persona, entonces, está bien equipada de conocimientos básicos para el beneficio de su grupo (en definitiva la célula de la sociedad). Puede y debe opinar con autoridad de ciudadano.

Lo que no es recomendable es que, en lugar de ejercer ese derecho, repita palabras o conceptos dichos por otros, sin haber considerado si tienen (o no) verdad en los hechos.