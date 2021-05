Imoberdorf Hnos S.A, líder en el mercado y en continuo crecimiento Locales 11 de mayo de 2021 Redacción Por Se trata de una empresa familiar con experiencia en bobinado, reparación y venta de motores eléctricos y electrobombas.

FOTOS JORGE BARRERA PATRICIA IMOBERDORF. Actual presidenta e hija del fundador de la empresa. LOCAL. Está situada en calle Maipú 450 de nuestra ciudad. SERVICIO. Los productos que la empresa ofrece y repara desde el año 1968.

Imoberdorf Hnos S.A es una empresa familiar dedicada a la reparación integral, bobinado y venta de motores eléctricos y electrobombas; venta de accionamiento, componentes eléctricos, electrónicos y repuestos; reparación, dimensionamiento y programación de drives. Asistentes técnicos y distribuidores oficiales de las marcas WEG y SAER.

Fue iniciada por Héctor Luis Imoberdorf en el año 1968 cuando tenía 18 años de edad. Héctor terminó sus estudios en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°1 Guillermo Lehmann de esta ciudad, obteniendo el título de técnico electromecánico. Durante el cursado de sus estudios, Héctor colaboraba en un taller mecánico que se especializaba en electricidad del automóvil, adquiriendo allí la experiencia necesaria y aprendiendo el oficio que luego le permitiría iniciar su propio emprendimiento.

Se trata, además, de una pequeña empresa rafaelina que se dedica a la compra, venta y distribución de motores eléctricos, electrobombas, equipamiento eléctrico y electrónico, accesorios y repuestos de diferentes marcas. Además brinda asesoramiento y asistencia técnica a la industria en general, servicio de bobinado y reparación integral de motores eléctricos industriales y servicio de reparación de drives o variadores de velocidad. Iniciada como una empresa unipersonal, luego de un par de años de actividad Héctor decide incorporar a su hermano menor, Jorge Omar Imoberdorf con quien en el año 1979 deciden conformar una Sociedad de Hecho que continuó hasta fines del 2009. Es en ese entonces cuando se decide crear una Sociedad Anónima e incorporar a los hijos de ambos como accionistas, con la idea de dar continuidad a la empresa y prepararla para el difícil y largo proceso de sucesión.

Con más de 55 años de trayectoria y experiencia en el rubro de bobinado y reparación integral de motores eléctricos, Actualmente Imoberdorf Hnos. S.A. está situada en calle Maipú 450 de la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, cuenta con 11 empleados y brinda servicios en Rafaela y la región. Su presidente es la C.P.N. Patricia Imoberdorf, hija del fundador de la empresa, Héctor Luis; y la vice-presidencia está a cargo del Tec. Electromecánico Marcelo Imoberdorf, hijo de Jorge Omar. Carina y Laura, sobrina e hija del fundador, forman parte de la sociedad anónima como directores suplentes. Héctor y Jorge siguen trabajando en la empresa y forman también parte del directorio.

Sus principales clientes son empresas locales con un fuerte desempeño en el territorio. Entre ellas se encuentran Sucesores de A. Williner, Las Taperitas S.A., Verónica SAIC, Rafaela Alimentos S.A., Frigorífico SODECAR S.A., Cormorán S.A., Limansky S.A., Clorindo Appó S.R.L., Frío Raf S.A., Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann, Tremblay S.R.L., García Hnos. Agroindustrial S.R.L., Famiq S.R.L., Basso S.A., entre otras.

Además, la empresa atiende y asesora a empresas multinacionales como Saputo S.A., Austin Powder Argentina S.A. y Mahle Válvulas de Argentina S.A., Thermofin Sudamérica S.A.; a la Municipalidad de Rafaela y comunas de la zona; al hospital local; organismos públicos como el INTI e INTA; cooperativas, escuelas y consorcios locales, entre otros.

Por su trayectoria, experiencia y reconocimiento, en el año 2010 la empresa fue seleccionada como asistente técnico Weg para la localidad y la zona de influencia. En la provincia de Santa Fe, Weg cuenta con tan solo 6 asistentes técnicos.

Cabe aclarar que Weg es una empresa de origen brasilero, fundada en 1961 por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva y Geraldo Werninghaus. Dedicada inicialmente a la fabricación de motores eléctricos, Weg se ha consolidado en los últimos años, además, como proveedor de sistemas eléctricos industriales completos. La producción se concentra en 8 parques fabriles localizados en Brasil (Guaramirim, Blumenau, São Bernardo, Manaus, Gravataí, Hortolândia y dos en Jaraguá do Sul, sede de la empresa), tres en Argentina, dos en México, uno en China y otro en Portugal. Actualmente es considerada el mayor fabricante latinoamericano de motores eléctricos y uno de los mayores en el mundo.



ACTUALIDAD

Precisamente, en diálogo con LA OPINION, la contadora Patricia Imoberdorf, titular de la firma, expresó que "afortunadamente, nuestra empresa ha ido creciendo con el tiempo. Ultimamente, ya en tiempos de pandemia, no hemos bajado el nivel de actividad y de trabajo en ningún rubro, ya sea reparación o ventas. Al contrario, seguimos creciendo muy fuerte en los últimos 3 o 4 años, y hemos vendido muchos productos a industrias esenciales, que son las lácteas, alimenticias, que no pararon en su actividad desde que el coronavirus ingresó al país. De hecho, al día de hoy seguimos incorporando gente en la parte de los procesos productivos. Todo lo que es reparación, no se paró en ningún momento, aunque sí mermó un poco la venta, hasta que se pudo retomar bastante bien luego de algunos meses. Lo que también incorporamos como novedad, el año pasado, precisamente en medio de la pandemia, la parte de reparaciones de variadores de velocidad, algo que no se hace en nuestra zona. Con eso nos estamos moviendo bastante bien, además de la confianza que nos tienen en cuanto a trabajo. Gracias a Dios, en base a la trayectoria y la imagen que le ha dado mi papá a la empresa en todo este tiempo, más el respaldo que también le brindó a varias empresas, no hemos parado de crecer en los últimos tiempos". Precisamente, en cuanto a ventas, Patricia acotó que "nuestro fuerte son los motores eléctricos y toda la parte de accionamiento, donde trabajamos mucho con el campo, con todas las industrias lácteas de la ciudad y de la zona, con industrias metalmecánicas, y la venta es un poco lo que más mueve a la empresa. La reparación se da por lo que nos conocen, que es lo que demanda una mayor cantidad de mano de obra. Y todo lo que vendemos es básicamente para industrias, ya sean de la ciudad o de la región, y de provincias vecinas, como Córdoba y Salta. Básicamente, tenemos llegada a todo el país". Algo que está de moda hoy en día es la presencia en redes sociales. Sobre este punto, sostuvo que "tenemos la página web y la fan page en facebook, pero al no trabajar mucho con consumidor final y hacerlo directamente con empresas, directamente nos llaman. Por el tipo de producto que vendemos, es más asesoramiento directo, que motor va, para qué aplicación, qué bomba se necesita, etc. Se necesita mucho asesoramiento técnico que por ahí no se puede expresar en redes. Tampoco tenemos una venta online, salvo algunos productos de calefacción". Por último, en referencia a los medios de pago cuando se vende un producto, Patricia comentó que "trabajamos con transferencias, depósitos, con tarjeta, con cheques propios y de terceros. Por ahí los pagos se han estirado un poco, pero hoy por hoy nos manejamos con cierta flexibilidad porque financieramente nos hemos acomodado bastante bien. Igual, no hemos tenido mayores inconvenientes con la cadena de pagos".