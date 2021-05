Emotiva despedida a Miguel Lifschitz Locales 11 de mayo de 2021 Redacción Por Familiares, allegados y militantes homenajearon al ex gobernador cuando la camioneta blanca que viajaba hacia el cementerio de Funes pasó por la Biblioteca Argentina.

FOTO LA CAPITAL ULTIMO ADIOS. Decenas de personas acudieron a la biblioteca Argentina a saludar el paso del cortejo fúnebre con el cuerpo del ex gobernador.

Familiares, allegados y compañeros del fallecido ex gobernador Miguel Lifschitz despidieron al dirigente en el tramo del pasaje Álvarez que funciona de ingreso a la Biblioteca Argentina, en la ciudad de Rosario, para trasladarlo a un cementerio en Funes. Debido al contexto crítico que atraviesa la pandemia, los allegados a Lifschitz, quien falleció el pasado domingo por la noche a causa del Covid-19, determinaron que el ex gobernador no tenga un velatorio con el fin de evitar la aglomeración de personas. Por ese sentido, las muestras de afecto se llevaron a cabo en el hall de ingreso a la Biblioteca Argentina, donde se recibieron las muestras de afecto.

Eran las 10.10 de la mañana cuando la camioneta blanca que llevaba el cuerpo del socialista, fallecido este domingo por la noche en un sanatorio del centro rosarino tras complicarse su cuadro de coronavirus, pasó por pasaje Alvarez 1550. La pareja de Lifschitz, la diputada provincial Clara García, bajó por un momento del auto que la llevaba y recibió un cálido abrazo de la ex intendenta Mónica Fein. Un instante después, volvió a subir al vehículo.

Muchos de los que esperaban el cortejo llevaban rosas rojas en sus manos, símbolo del socialismo. En los ojos, lágrimas. Había, además, gente que esperaba en los balcones de los coquetos edificios del paseo del siglo.

En declaraciones radiales, el ex ministro de Economía y candidato a presidente Roberto Lavagna despidió al ex mandatario provincial. "Con Miguel Lifschitz estábamos trabajando mucho juntos y reconfirmando la idea de ratificar Consenso Federal", sostuvo. "Miguel era antes que nada una gran persona. Un gran dirigente y una gran persona", afirmó el economista. La ex intendenta Mónica Fein señaló que es "muy difícil perder a alguien como él", tanto desde lo personal como desde lo político. "La peleó hasta lo último, como nos tenía acostumbrados", dijo Fein, quien destacó todo lo que Lifschitz hizo "para construir una sociedad mejor".

También otros dirigentes santafesinos llegaron a la entrada de la Biblioteca, entre ellos Enrique Estévez, Raúl Lamberto, José Garibay y Joaquín Blanco, así como los ex funcionarios de la gestión Lifschitz Horacio Ríos y Marcos Escajadillo.



MAS PRESENCIAS

También se lo pudo observar en la despedida a Antonio Bonfatti, ex gobernador entre 2011 y 2015 -antecesor a Lifschitz-, y Mónica Fein, predecesora como intendente de Rosario en el período 2011-2019. También acudieron a este último adiós simbólico Enrique Estévez, diputado provincial, Pablo Javkin, primer mandatario local actual, Horacio Ghirardi, ex ministro de Seguridad de la Provincia, Verónica Irizar, concejal local, Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de Rosario, y otros funcionarios. Además de las figuras públicas, se unieron allegados al partido que quisieron saludar por última vez a un ingeniero civil que dedicó su vida a la política. Un hombre de mediana edad no podía contener las lágrimas con el coche de la funeraria parado en la entrada de la biblioteca, como muchas mujeres que no daban crédito a lo que había sucedido. “Fue un hacedor -subrayó Bonfatti-, alguien con el cual compartimos 40 años. Un luchador incansable, un gran trabajador. De estos trotamundos que no para nunca de caminar pueblos y los barrios de la ciudad de Rosario. Un gran líder. Tenía por delante un gran camino a recorrer muy importante”. “A veces en la vida por la formación de las disciplinas diferentes que abrazamos uno elegía un camino o el otro para construir, pero siempre el puerto era el mismo al que queríamos arribar”, aseguró Antonio Bonfatti. “Miguel encarnaba la esperanza de un futuro distinto -comentó a la prensa Enrique Estévez-. De la posibilidad de cumplir muchos sueños que no solamente eran de él, sino que eran sueños colectivos. Es una pérdida irreparable”. “En una realidad muy difícil, fue uno de los compañeros que demostró que las cosas se podían cambiar, que había que hacer las cosas de manera diferente”, agregó. “Fue un servidor público con todas las letras”, indicó Estévez.