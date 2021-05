El mensaje de los concejales rafaelinos

El ex gobernador Miguel Lifschitz, quien varias veces estuvo en Rafaela y tuvo contacto con los concejales rafaelinos, dejó en cada uno diferentes recuerdos.

El radical Leonardo Viotti, dijo sobre el ex mandatario provincial: “Desde su gobierno me tocó compartir muchos proyectos, ideas y si bien en el último tiempo estábamos en espacios políticos diferentes, Miguel fue un gran gobernador y una persona totalmente democrática, honesta. Es uno de esos políticos a los que se lo va a extrañar, era una persona necesaria. Intercambiamos ideas hasta antes que pasara a la terapia intensiva, nos estábamos mandando mensajes. Teníamos una excelente relación. Son esas cosas que nos impactan y uno no logra entender. Trabajaremos para replicar todos los proyectos que teníamos y poder concretarlos”.

Por su parte, Alejandra Sagardoy, expresó: “Fue una noticia muy, muy triste, todos pensábamos que iba a superar este trance. Nosotros tuvimos la oportunidad con Leo Viotti de no hace mucho estar con él. Miguel siempre apostaba al diálogo, al consenso, al respeto, a la construcción de un frente y más allá del político hablo de la persona. Era de esas personas amigables, que siempre buscaba tirar todos hacia un mismo lugar, fue un excelente gobernador. La verdad es que estamos muy conmovidos por su partida, uno siempre tiene la esperanza de que podía haber salido. Nos quedamos con lo mejor de Miguel”.

A su turno, el concejal justicialista Jorge Muriel, manifestó: “es un día muy triste y nos queda el mejor recuerdo de Miguel Lifschitz, porque más allá de que me ha tocado hacerle muchísimos reclamos, tengo que decir que siempre nos ha atendido y que cada vez que vino a Rafaela lo hemos abordado con problemáticas de la ciudad, la salud, la seguridad, en la época de las tarifas de la EPE y la verdad que siempre nos atendió. Un adversario político, pero la verdad que alguien que defendió la democracia en toda su dimensión. Un mensaje para toda su familia, para su esposa, la diputada Clara García, con quien también tuve la suerte de charlar muchas veces, un momento difícil y que acompañamos. Yo le decía hace algunos días a un militante de su espacio político, que tal vez a Miguel le haya pasado lo mismo que al Ing. Jorge Obeid; haya tenido que pagar los platos rotos de las otras administraciones. Lifschitz fue un gran intendente, un gran gobernador y por supuesto un gran diputado”.

Finalmente, Lisandro Mársico, quien forma parte del espacio político del FPCyS, dijo: “Realmente tengo una profunda tristeza y si bien él venía con un cuadro crítico de COVID, cuando el hecho se produce, generó en todos y en mí mucha tristeza y dolor. Recordarlo como un estadista, como un hombre de bien, un hombre honesto, un hombre que marcó un sendero que va a ser imborrable. Aquí tuvimos que bregar mucho para que Miguel fuera conocido como sí lo era en el sur de la provincia, en Rosario; yo recuerdo que en 2015, dije que iba a ser el mejor gobernador de la provincia, por lo impactado que estaba por su gestión como intendente y creo que así se lo va a recordar como uno de los mejores gobernantes que tuvo la provincia de Santa Fe. También en el ámbito político, quedará como un hombre componedor, que quería generar una unidad y tenía un proyecto político para volver a gobernar la provincia en 2023. Lamentablemente esto que pasó lo deja trunco a eso, pero nos deja un legado a quienes lo admiramos y lo seguimos”.