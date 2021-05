Los gimnasios expusieron sus reclamos

En una reunión que se desarrolló ayer cerca del mediodía en el salón verde del Municipio y que duró algo más de una hora, los representantes de Gimnasios Unidos Rafaela, fueron recibidos por la Jefa de Gabinete Amalia Galantti, el secretario de Gobierno Marcelo Lombardo y el subsecretario de Deportes Ignacio Podio. Allí, al igual que en otros puntos de la provincia, expusieron sus reclamos y dejaron en claro que rechazan la resolución del gobierno provincial que les impide trabajar.

Sin embargo y más allá de considerar que el encuentro de ayer fue positivo, este martes a las 11 los representantes de gimnasios, clubes, academias deportivas y de baile, se movilizarán frente al Municipio, haciendo visible su malestar.

Al término del encuentro, uno de los dueños de uno de los gimnasios, dijo que “fue una buena reunión más allá de que productiva no tiene nada, ya que van a responder a nuestros planteos recién el miércoles. Nosotros hoy vamos a llevar adelante la marcha y seguimos pensando que el gimnasio es salud y no nos pueden modificar el hecho de no abrir, porque nosotros no tenemos allí los focos de contagio, nosotros otorgamos salud, prevenimos”. Por otra parte, los profesores de educación física presentes, coincidieron en que los funcionarios locales fueron empáticos con lo expuesto por ellos y harán las gestiones necesarias ante el gobierno provincial.



EL ENCUENTRO

Con respecto a cómo fue la reunión entre autoridades locales con representantes de gimnasios rafaelinos,

con el fin de debatir y consensuar sobre las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno que imposibilita a los gimnasios abrir sus puertas, en el inicio del encuentro, representantes de Gimnasios Unidos de Rafaela, leyeron un comunicado en el cual pusieron de manifiesto el cumplimiento de las normas en sus espacios de trabajo, el pago de los impuestos y la solicitud para seguir trabajando, sosteniendo que la actividad que llevan adelante es saludable y aporta a la coyuntura en cuanto a las medidas sanitarias dispuestas. La postura de los reclamantes -que representan a más de 20 gimnasios de nuestra ciudad- es llevar una respuesta concreta para transmitir a sus colegas. Al respecto, propusieron a las autoridades trabajar con un máximo de 10 personas al aire libre y con el mismo protocolo en el interior de sus salones. El argumento más reiterado es el bajo nivel de contagios en sus ámbitos y la prohibición de que, en particular los más chicos, no tengan espacios donde practicar actividad física debido al cierre de clubes y sus establecimientos.

A su vez, expresaron que no desean ayuda económica, por el contrario, manifiestan que se les respete el derecho constitucional de poder trabajar. Otro de los motivos que sostuvieron es que sus espacios deben seguir abiertos porque se identifican como comercio y viven de ello.



"ENTENDIMOS SUS PLANTEOS Y

ESCUCHAMOS SUS PROPUESTAS"

Posteriormente, las autoridades locales, apelando al diálogo y consenso, insistieron en contar con dos días para elevar el reclamo al Comité de Emergencia Departamental y, luego, desde allí, al poder Ejecutivo provincial. Como contraparte, los titulares de gimnasios elevaron una propuesta y transmitirán que fue tomada por las autoridades y la fecha límite para una respuesta es el miércoles.



CONCLUSIONES

La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, expresó: “Vino un grupo de los representantes de Gimnasios Unidos de Rafaela a exponernos su situación. Fue una reunión difícil en el sentido de que no podemos dar respuestas nosotros directamente. Entendimos sus planteos y escuchamos sus propuestas de ajustar los protocolos, como así también el pedido de poder abrir nuevamente sus puertas y volver a la actividad física con el mayor argumento de los beneficios para la salud de la población”. Asimismo, agregó que “nuestro compromiso está dado en el sentido de poder transmitir estos pedidos y planteos ante las autoridades provinciales”. Es importante destacar que, desde el comienzo de la pandemia, las distintas áreas del municipio se encuentran en diálogo permanente con distintos sectores económicos de la comunidad, procurando alcanzar los consensos necesarios sin poner en riesgo la salud de la población.