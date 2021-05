El duro comunicado

“Estamos presentes para pedir por favor que no cierren nuestras fuentes de trabajo, no hemos tenido contagios desde nuestros gimnasios, clubes deportivos, escuelas de baile, natatorios, Centros de Pilates y espacios afines"

En el comunicado presentado a los funcionarios locales, se sostuvo: “Estamos presentes para pedir por favor que no cierren nuestras fuentes de trabajo, no hemos tenido contagios desde nuestros gimnasios, clubes deportivos, escuelas de baile, natatorios, Centros de Pilates y espacios afines. Tenemos constancia de datos que afirman que nuestra actividad no es foco de contagio ni mucho menos causante del aumento de la curva actual de infectados; está comprobado científicamente que realizar actividad física mejora el sistema inmunológico, aumenta la potencia de la vacunación, aumenta la capacidad pulmonar, disminuye la ansiedad y la depresión y es una de las herramientas más poderosas para enfrentar al COVID”.

“La inactividad física lleva a un aumento de las enfermedades crónicas, hoy llamadas comorbilidades asociadas a las muertes por COVID, por lo tanto, además de colaborar en la prevención de la salud, estamos fomentando el bienestar emocional de la población, por tal motivo, pedimos que nos dejen trabajar porque es nuestro derecho ciudadano y porque queda bien claro que somos un pilar muy importante para la prevención contra el COVID. Todo este tiempo respetamos las diferentes medidas protocolares que nos fueron impuestas, trabajamos con protocolo, con aforo del 30% y nos adaptamos a los horarios reduciendo los mismos y organizándolos permanentemente”.

“En el transcurso del 2020 estuvimos sin trabajar por mucho tiempo, pero aun así seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones, pago de impuestos, servicios, alquileres, créditos y otros gastos que genera tener nuestros espacios habilitados y en funcionamiento; no tuvimos ninguna ayuda del Estado, no tenemos más de espalda para volver a pasar por la misma situación. Les pedimos que consideren nuestro pedido, sólo necesitamos tener abiertas nuestras fuentes de trabajo, la economía de muchas familias depende de esto”.

“Formalmente nos comprometemos a seguir cumpliendo eficazmente nuestro protocolo para colaborar con esta situación y recuerden por favor que la actividad física no es un problema sino una solución”, concluye el pedido de Gimnasios Unidos Rafaela.