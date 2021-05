El Concejo tratará un proyecto sobre el convenio con los sanatorios privados Locales 11 de mayo de 2021 Redacción Por El proyecto de Resolución que fue presentado ayer en la reunión de comisión por el concejal Lisandro Mársico y que recibió despacho, es para conocer como está funcionado el convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la provincia y los sanatorios privados de la ciudad en el medio de la pandemia.

FOTO PRENSA CONCEJO REUNION. Los concejales dieron despacho este lunes a varios proyectos.

Durante la mañana de ayer, los concejales se reunieron en comisión y dieron despacho a varios proyectos de diferente índole. Hoy desde las 9, continuarán con la comisión de Hacienda y recibirán a la secretaria de Auditoría, Evaluación y Trasparencia, Cecilia Gallardo, con quien analizarán el proyecto para ampliar el cupo de planta permanente, que fue enviado la semana pasada por el Ejecutivo.

Entre los proyectos que se analizaron ayer, está un proyecto de Resolución presentado por el concejal del PDP-FPCyS, Lisandro Mársico, referido a conocer los términos del convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la provincia y los sanatorios privados de la ciudad.

Al respecto, la concejal Brenda Vimo, explicó que “lo que está pasando con este convenio lo podemos ver y analizar cotidianamente, donde hoy hay un hospital monovalente que está capacitado tanto profesional como con infraestructura competente y necesaria para dar sostenimiento a la atención de los pacientes COVID; un hospital que ahora es totalmente monovalente y que se pudo lograr a partir de modificar su internación pediátrica para que se puedan hacer todas las internaciones pediátricas en la Clínica Nacer. Un convenio en donde uno observa cotidianamente pacientes que son tratados en la fase contagiosa dentro del nosocomio y el post COVID en las clínicas privadas”.

“Las clínicas privadas se están haciendo cargo de todas las patologías no COVID, porque históricamente en esta época del año obviamente todas las camas están ocupadas en todo tipo de sectores, tanto públicos como privados, porque las neumonías siguen estando, los ACV siguen estando, los infartos de miocardio, la apendicitis, es decir, muchas enfermedades de tipo agudo, de tratamiento inmediato, que hoy se están haciendo cargo las clínicas privadas; en un momento se habló de que cuando esté sobresaturado el sistema público, los pacientes COVID, van a estar siendo derivados al sector privado. Hasta el momento no ha sucedido y ahora se han agregado las camas sobrantes que están en la Clínica Nacer para pacientes COVID adultos. Lo que podemos decir es lo que uno va viendo cotidianamente y es que por ahí la burocracia hace que se demore un poco, pero ningún paciente ha quedado sin su respirador, no hubo un día quedado sin su respirador no hubo una situación en nuestra ciudad que podamos lamentar, como sí ha pasado en la mayoría de los lugares del mundo, donde han quedado pacientes en los pasillos sin recibir atención”, enfatizó la concejal Vimo.



OTROS DESPACHOS

En la reunión de comisión de ayer por la mañana, se dio despacho también a un proyecto de Resolución para extender vigencia de la Ley N| 26.093; un proyecto de Resolución solicitando a ASSA por arreglos en distintos puntos de la ciudad; proyecto sobre la implementación del boleto educativo gratuito; Minuta de Comunicación, referida a gestión solicitud oxígeno medicinal; proyecto de Resolución para declarar de interés municipal la jornada virtual “Todos somos ambientes”.



REUNION CON GALLARDO

Desde las 9 los ediles recibirán mañana a la secretaria de Auditoría, Evaluación y Trasparencia, Cecilia Gallardo para ahondar aspectos del proyecto de Ordenanza referido a incrementar en 80 cargos la planta permanente.

La funcionaria del Ejecutivo, brindó los argumentos de este pedido, señalando que “nosotros elevamos un proyecto de Ordenanza para incrementar en 80 el número de cargos de planta permanente, obviamente que esto nosotros lo hacemos con los requerimientos y de acuerdo a los pedidos y necesidades de las diferentes áreas de la Municipalidad, en conjunto con la dirección de Recursos Humanos, porque hay muchas situaciones que hay que regularizar durante este año 2021 y que tienen que ver con subrogancias, con concursos, con los pases a planta permanente; es un poco el ordenamiento de toda la gestión de Recursos Humanos”.

“Es importante destacar que nosotros en el presupuesto que elevamos el año pasado, habíamos considerado ya este incremento, que es la proyección que hicimos para poder trabajar durante el 2021 y el Concejo lo recortó, nos aprobó solamente 20 cargos de los 100 presupuestados. En esta instancia lo que nosotros hacemos es insistir con el incremento de esos 80 cargos más, precisamente porque se deben a necesidades de regularización de situaciones contractuales y laborales. Esto a nosotros nos permite que los contratados puedan acceder al derecho de la estabilidad, del ingreso a la planta permanente, puedan acceder a obtener las subrogancias y concursos permitiendo está regularización de situaciones contractuales y esto está enmarcado en todas las exigencias que venimos teniendo, es decir, fundamentalmente en las exigencias extraordinarias en el marco de la emergencia”, se explayó Gallardo.

Entre los aspectos principales, que la secretaria defenderá ante los ediles para que acompañen el proyecto, está que “precisamente en medio de la emergencia sanitaria, tuvimos que readecuar todas las funciones para poder prestar servicios con el personal existente, hay muchos aislados por ser casos de riesgo; nos tuvimos que adaptar a las funciones, a las tareas. También en el año 2020 tuvimos un montón de bajas, ya sea por jubilación, por renuncias, por recisiones contractuales que venían acarreándose desde el 2019, por esto atípico es que estamos pidiendo este incremento. Además, es muy importante remarcar que todos los servicios siguen funcionando e incluso se incrementaron, con lo cual se complejizó toda la administración”, indicó la funcionaria.