Este lunes, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Martín Racca ; y el director del Hospital "Doctor Jaime Ferré", Diego Lanzotti ofrecieron una videoconferencia para brindar un informe sobre el panorama sanitario vigente en Rafaela a causa de la pandemia de coronavirus.

Los ejes tratados fueron vacunación, hisopados, controles de aislamiento, actualidad sobre el funcionamiento del Hospital, nivel de contagios y un nuevo llamado a la conciencia de la comunidad para que cumpla con los protocolos y, particularmente, no salga a la vía pública, de no ser necesario. Menos aún, en casos de hisopados positivos o contactos estrechos ya que el objetivo principal sigue siendo bajar los niveles de contagio al ritmo del avance de la vacunación que se viene llevando a cabo de manera coordinada entre Nación, Provincia, Municipalidad y el Hospital.

Martín Racca indicó que “seguimos necesitando la solidaridad de todos. El esfuerzo del sistema sanitario, incluido el personal, es extremadamente importante. Estamos a punto de anunciar 200 muertos en Rafaela. Esta es la peor catástrofe en la era moderna. Nos estamos esforzando para ganar tiempo porque la solución es la vacuna. Necesitamos un tiempo más y las medidas de prevención primaria son las que todos conocemos. No dejemos de hacerlo”.

El subsecretario apuntó que “en lo que va de mayo, tenemos 1760 hisopados con el 54 por ciento de positividad. Si salimos de casa debemos extremar las medidas y si hay dudas, inmediatamente hay que llamar al 107. La intención es detectar de manera precoz la patología".



VACUNACION, MAS

RECURSOS Y SEGUIMIENTO

Por su parte, Myriam Villafañe se refirió al operativo de vacunación diciendo que “al día de hoy, se vacunaron a 25.600 personas que pertenecen al grupo de salud; personal docente y no docente; personas con discapacidad; adultos mayores (actualmente los que tienen entre 62 y 63 años); comenzamos con seguridad y algunas personas con comorbilidades graves y son menores de 58 años”. La funcionaria aclaró que también continúa la vacunación a personas que obtuvieron el turno en la página oficial dispuesta por el Gobierno provincial pero que, por distintos motivos, no lo hicieron en tiempo y forma. En ese sentido, Villafañe anunció que, para esos casos, “hemos dispuesto una nueva línea de teléfono para que esas personas se comuniquen, entre las 8:00 y las 20:00, con el fin de ordenar los turnos y no lo hagan de manera espontánea al Hospital. El número es: 15 57 10 85”. Se conformó un nuevo equipo de llamados para hacer un seguimiento a personas contagiadas o contactos estrechos. La idea es que se encuentren cumpliendo aislamiento.

En otro orden, la secretaria expresó que “dispusimos otro equipo de llamados para hacer un seguimiento a personas que resultaron positivas al COVID-19 o son contactos estrechos. Necesitamos asegurarnos de que están cumpliendo con el aislamiento”, explicó y, al mismo tiempo, manifestó que “constituimos otro equipo con personas que van a los domicilios de quienes hayan dado positivo para asegurar de que se cumple el aislamiento. Esto lo hacemos porque hemos recibido denuncias referidas a vecinos y vecinas que no están cumpliendo con el aislamiento obligatorio”.



ACOMPAÑAMIENTO DE

TODOS LOS NIVELES

Finalmente, Diego Lanzotti se refirió a la realidad del Hospital: “Hoy, nos encontramos gestionando más de 150 útiles con oxígeno central para COVID-19. Esto se logró con un gran aporte de todos los estamentos, acompañado por la incorporación de recursos humanos. Contamos con más de 60 equipos de soporte con respiradores de alto flujo, portátiles y cicladores; más de 130 monitores multiparamétricos; oxímetro de pulso y más de 130 bombas de infusión. Todo ello, sumado a la Unidad de Diálisis de Agudos, tomógrafo; laboratorio de biología molecular y demás servicios”.

El director señaló que “en los últimos días, incorporamos la ampliación modular interna con 24 camas y externa con 26 camas en Clínica Nacer, con la intención de sostener la neonatología, la pediatría y agregar camas oxigenadas para llegar antes a pacientes leves y evitar internaciones graves. Esta estrategia se logró con un trabajo coordinado de Provincia, SamCo y Municipalidad. Gracias a estas incorporaciones logramos bajar la cantidad de internaciones del 90 al 70 por ciento en promedio”.