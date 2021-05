La CGT Rafaela reconoció el compromiso de Lifschitz

La CGT Rafaela expresó su pesar por la desaparición física del ex gobernador, quien durante su gestión fue un activo interlocutor del movimiento obrero y contribuyó a que muchas familias rafaelinas se acercaran al sueño de la vivienda propia a través de la operatoria Mi Tierra Mi Casa.

La CGT Rafaela se sumó ayer a las expresiones de pesar por el deceso del ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien también se venía desempeñando actualmente como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. "No pretende ser ésta una mera declaración protocolar, sino el reconocimiento sincero y profundo del movimiento obrero rafaelino a un gobernante que supo interpretar las necesidades de los trabajadores y respondió a las mismas con decisiones políticas y de gestión que lo enaltecieron como dirigente", subrayó la entidad.

En ese marco, recordó que mientras fue gobernador, Lifschitz "abrió las puertas de la Casa Gris siempre que los sindicatos que componemos esta CGT Regional Rafaela lo pedimos". "Lifschitz fue un hombre que siempre escuchó y, en lo que estaba dentro de sus posibilidades, respondió", destacaron desde la central obrera.

"Institucionalmente, la decisión de su gobierno de asignarle cupos a la CGT Rafaela para que los afiliados a los sindicatos rafaelinos pudieran acceder a la compra de lotes en condiciones muy ventajosas y acercarse así al sueño de la vivienda propia, constituyó un antecedente histórico que merece el más elevado reconocimiento", sostuvo la entidad.

Asimismo destacó que que "en el marco de sus responsabilidades como gobernante fue sensible a las necesidades más urgentes de los trabajadores" ya que la CGT Rafaela también formalizó con Lifschitz "un convenio a través del Ministerio de Educación, para implementar el programa Vuelvo a Estudiar, a través del cual los trabajadores sindicalizados pudieron completar su educación secundaria".

La organización que nuclea a los gremios rafaelinos ponderó también la decisión de Lifschitz de "sostener la política salarial de la cláusula gatillo, que evitó la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales; y su gobierno se negó a aceptar con los ojos cerrados la adhesión provincial a leyes que los trabajadores santafesinos consideramos nocivas para nuestros derechos".

"Por su conducta como dirigente, la coherencia entre sus dichos y sus actos y por el rol preponderante que siempre dio al movimiento obrero dentro de su gobierno, la CGT Rafaela recordará siempre al Ing. Lifschitz, por encima de las diferencias políticas, como un dirigente que contribuyó como pocos a la construcción de la provincia que deseamos. A su familia y a su compañeros de ruta en la política, el abrazo sincero y el deseo de que la memoria de Miguel sea una luz que ilumine el camino hacia el futuro", concluye el documento.