Fernández recibió el apoyo de Portugal frente al FMI

El Presidente argentino reclamó una negociación que "termine" con la "desigualdad", durante una conferencia de prensa en Lisboa junto al primer ministro de Portugal, António Costa.

FOTO NA GESTIONES. Alberto Fernández junto a António Costa en Lisboa.

BUENOS AIRES, 11 (NA).- El presidente Alberto Fernández recibió ayer el apoyo de Portugal ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y renovó su llamado al organismo para alcanzar un "acuerdo que no condicione el desarrollo de la Argentina" y permita "terminar con la desigualdad".

Fernández se expresó de este modo tras la reunión con el primer ministro portugués, António Costa, quien aseguró que la Argentina tendrá "todo el apoyo de Portugal para sensibilizar al FMI" y logar la "suspensión del sobre cargo de los intereses de la deuda", que supera los dos puntos y se agrava en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Fernández expresó: "Queremos un acuerdo que no condicione el desarrollo de un Argentina para terminar con la desigualdad, un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo y no postergue más a los argentinos". "La situación de Argentina y los trabajos que hacemos entre los organismos de crédito, no solo negociación con el FMI", confirmó el mandatario argentino al término de la reunión, y aclaró que también se habló de "la modificación de algunas reglas, como las tasas del FMI los países que superaron su cuota de endeudamiento".

Otro punto en común del encuentro fue la problemática de la adquisición de las vacunas, ya que coincidieron en que las vacunas deben ser vistas como un bien "universal" que permita terminar con la crisis sanitaria mundial.

Respeto al acuerdo comercial pendiente entre el Mercosur y la Unión Europea, tanto Fernández como Costa, ambos a cargo de la presidencia pro témpore de los bloques económicos, indicaron que están en condiciones de ver la posibilidad de "avanzar en el acuerdo del cambio climático y bosques nativos".

Estos temas formaron parte de la agenda la reunión que Fernández y Costa mantuvieron en el Palacio Sao Bento de Lisboa, con el que cerró la primera posta de su gira europea. Según se informó, al recibir a Fernández, Costa le dijo: "Amigo, qué placer verte otra vez, ahora cómo Presidente!".

Tras darle la bienvenida, firmaron una declaración conjunta y luego compartieron un almuerzo con sus respectivas comitivas. El Presidente está acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, y los secretarios de Culto, Guillermo Oliveri, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Se trató de la segunda actividad oficial de Fernández, que el domingo fue recibido por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Nacional de Belén, durante cerca de 30 minutos.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán fue recibido por su par de Finanzas, Joao Leao. En tanto, por la tarde, Fernández y su comitiva tomaron un vuelo a Madrid, para continuar la gira en la que se reunirá con los jefes de Estado de España, Francia e Italia, y con el Papa Francisco.

Fernández arribó este lunes a Madrid, procedente de Lisboa, para continuar con su gira europea. El vuelo AR 1090 de Aerolíneas Argentinas llegó a las 18.32 hora local (13.32 de la Argentina) al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la capital española.

El miércoles, Fernández encabezará por la mañana un encuentro con empresarios en la embajada argentina en París, y luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Emmanuel Macron, para luego partir hacia Italia. Un día más tarde, el jefe de Estado visitará al papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde mantendrá una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El mandatario almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes, en un vuelo que partirá desde el aeropuerto de Roma.