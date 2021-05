Una pelea contra el tiempo y la pandemia Deportes 10 de mayo de 2021 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO AS MESSI Y SCALONI. Ya falta poco para volver a encontrarse.

(Especial para LA OPINION).- En menos de un mes la Selección Mayor retomará el calendario oficial, para embarcarse en una sucesión de partidos como nunca antes proyectado. La emergencia sanitaria y la postura poco flexible de los equipos europeos, fueron acorralando a Conmebol y comprimiendo muchos más esa agenda, que ya en el origen tenía poco margen para postergaciones y que el avance feroz del Coronavirus en nuestro continente, la llevó al borde del abismo.

Ahora sí, se agotaron las alternativas y se está en manos de una crisis que no deja ver el horizonte despejado.

Desde Asunción Alejandro Domínguez, proactivo hombre de negocios y consensos políticos, sigue amplificando su proverbial confianza en relación al cumplimiento de las metas, a pesar que la realidad contraataca y expone ese redoble de apuestas.

Así es el espíritu y el poder de una de las mayores corporaciones que tiene el mundo del marketing en todo el globo.

En ese desafío provocador, en esa delicada línea entre lo posible y lo absurdo, para Lionel Messi y elenco, se avecinan meses de acumulación de millas y una veintena de partidos, que pondrán a prueba herramientas que deberán ser utilizadas bajo el estrés de los resultados y los achaques de semejante trajín por todo el territorio sudamericano.

A PROPOSITO

DEL CAPITAN…

Lionel Messi cumplirá 34 años el 24 de junio y todo parece indicar que los festejará renovando su contrato con el Barcelona por dos años, hasta mediados de 2023. Esa, al menos, es la información que dejan trascender desde su círculo íntimo. Tendrá 35 cuando el año próximo se juegue el Mundial de Qatar, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. ¿Alguien se anima a apostar dinero asegurando que en 2022 jugará su última Copa del Mundo? Dueño de un físico privilegiado y sin lesiones graves a lo largo de su carrera, solo su propia voluntad parece capaz de ponerle fecha de vencimiento a su permanencia en la Selección Argentina.

Messi jugó su último encuentro para Argentina el 17 de noviembre de 2020, en la victoria 2 a 0 frente a Perú, en Lima, con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez, por la cuarta fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022. También en el marco del camino hacia el Mundial, el 3 de junio, ante Chile como local, y el 8 frente a Colombia, como visitante, marcarán el regreso de Argentina a la competencia oficial en un año en el que buscará quebrar la racha de 28 años sin títulos a nivel mayores: el último fue en la Copa América de Ecuador 1993, con Alfio Basile como director técnico.

Si para Argentina esa circunstancia representa la peor sequía de su historia, para Messi es como un puñal clavado en el corazón de su maravillosa carrera. Hasta ahora jugó cinco Copas América y en tres de ellas llegó a la final, siempre con el mismo desenlace: la medalla del segundo puesto, ese reconocimiento no deseado, colgada sobre su cuello. En los Mundiales no le fue mejor: jugó los últimos cuatro y solo llegó a la final en el de Brasil 2014, cuando Argentina perdió 1 a 0 con Alemania.

En 2007 y en 2014, Messi vivió sus años más ajetreados con la Selección. Con siete años de diferencia, en ambos casos jugó catorce partidos para Argentina. Otros siete años después, podría superar esa marca: ya sabe que antes de las Fiestas afrontará diez partidos por las Eliminatorias y al menos cinco en la Copa América que se jugará en Argentina y Colombia del 11 de junio al 10 de julio. Si se tiene en cuenta que los primeros cuatro de cada zona avanzarán a los cuartos de final, lo más probable es que juegue al menos uno más, por los cuartos de final. Que podrían ser tres más si luego clasifica a las semifinales y a la final o -en su defecto- al choque por el tercer puesto. Argentina integrará el grupo A junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. En el B estarán Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

TAMBIEN EN LAS

ELIMINATORIAS

En el marco de las Eliminatorias, Argentina y Messi saben que este año jugarán ante Chile, Colombia (junio), Venezuela, Bolivia (septiembre), Paraguay, Perú (octubre), Uruguay y Brasil (noviembre). La Conmebol ya anunció que los clásicos que en marzo fueron postergados ante Uruguay y Brasil se jugarán en septiembre y octubre: la idea es que sea uno por cada ventana, con lo cual dos de las tres que quedan en el año serán con tres encuentros.

La Copa América es una suerte de martirio para Messi, no solo por las finales que perdió ante Brasil en Venezuela 2007 y contra Chile en Santiago 2015 y en Estados Unidos 2016. El extraterrestre tiene otras cuentas pendientes en el marco de esa competencia, como por ejemplo anotarle un gol a Brasil, Uruguay, Chile o Colombia. Aunque parezca mentira, hasta ahora no les pudo convertir a ninguno de esos cuatro rivales en Copas América.

Más: de los 71 goles que lo transformaron en el máximo goleador de la historia de la Selección, solamente nueve de ellos fueron por la Copa América. Mientras para el capitán de la albiceleste, sus prioridades están en el minuto a minuto, seguir compitiendo para intentar ganarle la Liga al equipo que dirige el Cholo Simeone y definir su renovación de contrato con los Culé, Lionel Scaloni tiene la responsabilidad de pergeñar una convocatoria que alimente todos los objetivos a discutir a partir de los primeros días de junio.

El resultado es incierto, como nuestras vidas en tiempos de Pandemia, pero no se puede negar que incentivos, no les deberían faltar a nuestros comprovincianos.