Llegó la primera victoria

Deportes 10 de mayo de 2021

FOTO LA PAGINA ALBIVERDE TRES PUNTOS./ Ajustado triunfo del Bicho Verde.

Fue un feliz domingo para Unión de Sunchales, que por la quinta fecha de la Zona B del torneo Federal A pudo conseguir la primera victoria del campeonato. En su estadio de la Av. Belgrano le ganó a Defensores de Villa Ramallo por 1 a 0, con gol convertido por el delantero Tomás Attis a los cuatro minutos del segundo tiempo.

Por otra parte, este fue también el primer triunfo logrado por el Chino Tosetto desde su regreso a la dirección técnica del equipo, puesto que en el mini torneo de transición anterior había igualado los cuatro partidos.

El cabezazo del atacante cordobés, tras centro de Villar, permitió que Unión se vaya a un descanso de buena forma por algunos días, ya que en la próxima fecha tendrá libre. El Bicho Verde volverá a presentarse el 23 de mayo en la séptima como visitante de Crucero del Norte.

Así formaron los equipos: Unión, Leonardo Torres; Agustín Alberione, Nicolás Canavessio, Daniel Abello y Jonatan Medina; Tomás Federico, Gianfranco Baier, Ricardo Villa y Cristian Sánchez; Matías Rojo y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.

Defensores de Villa Ramallo: Nicolás Dormicch; Juan Cruz Aguilar, Raúl Albornoz, Leonardo Mignaco y Enzo Martínez Cáceres; Augusto Laena, Hernán Rúben, Fausto Campiotti y Leonel Monzón; Franco Coronel y Maximiliano Gauto. DT: Héctor Storti.



SORPRESIVO COMUNICADO

Actualmente el fútbol que se disputa, en las categorías profesionales, se juega sin público, solamente con entradas de protocolo par un número limitado de dirigentes y allegados. Por ello extrañó un comunicado en las redes sociales de Unión ayer por la tarde, el cual expresaba lo siguiente: "Lamentamos comunicar que POR DISPOSICIÓN POLICIAL surgida hace instantes, el partido por el Federal A de Fútbol que se disputará esta tarde a partir de las 15:30 se jugará SIN PUBLICO A PUERTAS CERRADAS. Reiteramos que está disposición es totalmente ajena a la voluntad de nuestra institución".



MAS RESULTADOS

Este domingo también jugaron: Racing de Córdoba 2 (Axel Villegas -2-) - Gimnasia y Tiro de Salta 0; Douglas Haig de Pergamino 1 (Alexis Bulgarelli) - Boca Unidos de Corrientes 2 (Martin Peralta y Leonel Niz); Chaco For Ever 0 - Sarmiento de Resistencia 1 (Gonzalo Cañete); Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 2 (Matías Presentado y Nicolás Musico) - Juventud de Gualeguaychú 1 (Brian Parada) y Central Norte de Salta 1 (Daniel Carrasco) - Sp. Belgrano de San Francisco 1 (Damián Felicia).

Posiciones: Racing 11 puntos; Sp. Belgrano y Gimnasia (CdU) 9; Chaco For Ever y Boca Unidos 8; Defensores de Villa Ramallo y Crucero del Norte 7; Gimnasia y Tiro, y Unión 6; Central Norte y Sarmiento 5; DEPRO y Douglas Haig 3; Juventud 2; Sp. Las Parejas 1.