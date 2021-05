Canelo dejó sin invicto a Saunders

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez terminó con el invicto del británico Billy Joe Saunders, al vencerlo por nocaut técnico en el octavo asalto de un combate unificatorio de los títulos supermedianos, que se llevó a cabo ante 73 mil personas y sin medidas sanitarias preventivas, en la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos.

Saunders recibió un duro castigo en esa vuelta y quedó con su ojo derecho completamente cerrado, por lo que le avisó al árbitro estadounidense Mark Calo-oy que ya no volvería al cuadrilátero, lo que desató la euforia de una multitud de neto corte latino.

La pelea llevaba un desarrollo parejo hasta ese castigo del mexicano. que motivó el traslado de su rival a un hospital para comprobar que no existiera fractura. "Sabía que ya no iba a seguir porque le quebré el pómulo", intuyó "Canelo" tras la pelea que le permitió sumar el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a los dos que ya poseía en la categoría (AMB y CMB).